Isola dei famosi, vince Awed, ma spuntano presunte irregolarità del televoto: “Già sapevano” (FOTO)

Ieri, lunedì 7 giugno, è andata in onda la puntata finale dell’Isola dei famosi e il televoto ha decretato la vittoria di Awed. La puntata è stata scandita da una serie di sfide dirette tra i sei finalisti, fino ad arrivare al match finale.

Ad ogni modo, proprio durante una delle votazioni, gli utenti del web si sono resi conto di presunte irregolarità. Esse si sarebbero verificate soprattutto durante lo scontro tra Awed e Matteo Diamante. Scopriamo nel dettaglio quanto accaduto.

La presunta irregolarità del televoto

La puntata di ieri sera dell’Isola dei famosi si è aperta con un televoto tra Awed e Matteo. I due erano finiti in nomination durante la precedente puntata, pertanto, il pubblico da casa è stato chiamato a decidere chi eliminare. Dopo pochi minuti dall’inizio dello show, Ilary Blasi ha comunicato ai due concorrenti l’esito della votazione, la quale è stata a favore del campano. Subito dopo questo evento, però, la regia ha mandato in onda un filmato già preparato all’interno del quale erano ripresi i 5 finalisti.

Gli utenti del web non ci hanno messo molto a notare un fatto molto strano. Nello specifico, all’interno della clip, tra i finalisti non era incluso Matteo. Questo elemento, dunque, è stato interpretato da molti come una dimostrazione del fatto che fosse tutto già deciso e la regia fosse perfettamente consapevole di chi avrebbe superato quella manche. Sul web, infatti, sono stati pubblicati numerosissimi commenti in tal senso.

Awed vince l’Isola dei famosi

Specie su Twitter, molte persone hanno accusato il programma di essere poco limpido in tal senso. Tra le tante ipotesi, però, potrebbe essere valida anche una decisamente più in buona fede secondo cui la regia potrebbe aver preparato due filmati uguali. In uno, però, era presente Awed e nell’altro Matteo. Ad ogni modo, al di là di questa presunta irregolarità del televoto, la puntata dell’Isola dei famosi è stata molto avvincente.

Ci sono state sorprese inaspettate, come quella di Cecilia e Arianna ai loro rispettivi fidanzati Ignazio e Andrea. Ma non sono mancati neppure colpi di testa, come quello di Awed quando ha deciso di mandare in nomination Valentina Persia. Alla fine, poi, è stato decretato il vincitore di questa edizione. Awed si è aggiudicato il titolo tra le lacrime e la gioia di tutti i presenti.