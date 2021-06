Vera Gemma confessa: “Ho dato scandalo all’Isola dei Famosi 2021”

Vera Gemma dice di aver creato scandalo a L’Isola dei Famosi 2021: il motivo

Qualche giorno fa a Striscia la Notizia nella storica rubrica Moda Caustica, i due conduttori Michelle e Gerry hanno parlato dei look particolari ed estrosi che Vera Gemma ha mostrato a L’Isola dei Famosi 2021. Infatti, dopo la sua eliminazione dall’Honduras l’attrice romana ad ogni sua ospitata nello studio di Cologno monzese ha lasciato di stucco e senza parole tutto il pubblico e non solo.

A tal proposito la fidanzata di Jedà ha voluto parlare di questa situazione attraverso delle Stories sul suo account Instagram. In primis ha condiviso uno scatto che mostra un dei suoi look ripresi dal tg satirico di Antonio Ricci e poi senza giri di parole ha detto d aver creato dello scandalo in studio. “Ho dato scandalo all’Isola dei Famosi…”, ha fatto sapere la figlia del compianto Giuliano Gemma.

Il segreto della sua bellezza e nella chirurgia estetica

Senza ombra di dubbio sia a L’Isola dei Famosi 15 che nella vita di tutti i giorni vera Gemma è una donna molto schietta e decisa nelle cose che fa. Recentemente, attraverso delle Stories su Instagram ha mostrato ai suoi follower di aver creato uno scandalo nello studio del reality show di Canale 5 condotto da Ilary Blasi.

Non contenta, l’ex naufraga ha postato anche uno screen di una sua ammiratrice che senza giri di parole le ha chiesto quale è il segreto della sua bellezza nonostante i 50 anni. “Prima o poi mi dovrai spiegare come fai ad essere sempre bella ad ogni occasione…”, ha domandato l’utente. A quel la fidanzata di Jedà ha risposto alla seguace che il suo segreto è la chirurgia estetica: “Come faccio a essere sempre bella? Beh, con la chirurgia estetica…”.

Vera Gemma e gli haters

In una recente intervista al magazine Rolling Stone, l’ex naufraga Vera Gemma ha parlato per quale motivo c’è tanto risentimento su web nei suoi confronti. “Scateno amori eccessivi, mitizzazioni ancora prima di morire oppure odio senza pari.

La gente che si scatena verso di me credo abbia una vita abbastanza infelice. Non mi verrebbe mai di scatenare le frustrazioni su un personaggio pubblico. Ben vengano, comunque: mia madre diceva che è meglio essere odiati che compatiti”, ha dichiarato l’attrice romana riferendosi ai leoni da tastiera.