Dopo la finale dell’Isola dei famosi i concorrenti fanno grande festa: ecco cosa è successo (VIDEO)

Una volta andata in onda la finale dell’Isola dei famosi tutti i concorrenti sono tornati in possesso dei loro cellulari, pertanto, hanno cominciato a registrare foto e video per i fan. Dalle clip in questione è emerso ciò che è accaduto dopo la puntata.

I protagonisti sono stati in una villa intenti a festeggiare la vittoria di Awed e la conclusione di questo percorso lungo e faticoso. Vediamo che cosa è emerso dalle clip presenti sul web e raccolte dai vari canali social.

Cosa hanno fatto i concorrenti dopo la finale

Quest’anno la finale dell’Isola dei famosi è stata un po’ diversa dal solito. A causa del covid, infatti, i vari concorrenti non sono potuti rientrare in Italia per ricevere le premiazioni direttamente dallo studio. Per tale motivo, per la prima volta nella storia di tale reality show, i protagonisti hanno vissuto i momenti conclusivi di questa esperienza direttamente in Honduras. Una volta terminata l’esperienza, i protagonisti arrivati fino all’ultimo si sono riuniti all’interno di una villa ed hanno fatto grande festa.

Stando a quanto trapelato dalle Instagram Stories di diversi protagonisti, quali Ignazio Moser, Andrea Cerioli ed altri, gli ex naufraghi si sono concessi un’abbondante cena. Naturalmente, per ragioni di sicurezza sono rimasti chiusi all’interno di una villa privata, tuttavia, si sono concessi tutti i lussi che in questo periodo hanno dovuto allontanare. Dai video diffusi sul web, i protagonisti sono estremamente felici e sereni.

Grande festa dopo l’Isola dei famosi

Alcuni si sono subito fiondati sul cibo, mentre altri non hanno perso tempo per telefonare ai propri cari. Valentina Persia, ad esempio, è stata inquadrata mentre era al cellulare, probabilmente con la sua famiglia. Andrea e Ignazio, invece, si sono divertiti in compagnia delle loro fidanzate che, per la puntata finale dell’Isola dei famosi, si sono recate in Honduras per fare una sorpresa ai loro compagni.

Gli ex concorrenti, poi, hanno festeggiato la vittoria di Awed, brindando e ballando fino a tarda notte. Le ultime Instagram Stories, infatti, risalgono a qualche ora fa. Considerando il fuso orario esistente con l’Italia, pare proprio che i giovani siano rimasti arzilli fino a notte fonda. Nelle prossime ore, invece, i vari protagonisti si prepareranno per prendere un aereo e tornare finalmente nelle proprie abitazioni. Prima di rientrare appieno nella vita sociale, però, dovranno effettuare una quarantena.