Isola dei Famosi, ex naufrago tuona contro Awed: “Incoerenza in persona, furbizia becera” (FOTO)

Luca Vismara contro Awed: il motivo

Lunedì sera su Canale 5 si è conclusa la 15esima edizione de L’Isola dei famosi con la clamorosa vittoria di Awed. Infatti, in tanti non si aspettavano che a trionfare il reality show fosse il giovane Youtuber. Una stagione per nulla facile per Ilary Blasi per via della pandemia, tuttavia la professionista romana se l’è cavata egregiamente. La vittoria del conduttore del Gf Vip Party però non ha messo d’accordo tutti.

Infatti, asd esempio un ex naufrago non è stato per nulla clemente col ragazzo criticando il suo comportamento. Stiamo parlando dell’ex allievo di Amici di Maria De Filippi che vi ha partecipato nel 2019. “Awed è stato l’incoerenza in persona. La furbizia, quella più becera…”, ha detto il cantante.

L’ex naufrago dell’Isola 14 non vorrebbe mai Awed come amico

Attraverso un post condiviso sul suo account personale Twitter, l’ex naufrago Luca Vismara ha parlato ancora di Awed, alias Simone Paciello, vincitore della 15esima edizione de L’Isola dei Famosi. Infatti, l’ex allievo del talent Amici di Maria De Filippi ha voluto fare un’altra rivelazione. Di cosa si tratta?

Nel dettaglio, il cantante ha fatto sapere che non vorrebbe mai al suo fianco un amico come lo Youtuber napoletano. Il motivo? “Mi dispiace perché è pure simpatico, ma un amico come lui (o meglio, per come si è comportato sull’Isola) non lo vorrei…”, ha scritto il ragazzo sul noto social network. (Continua dopo il post)

Awed è stato l’incoerenza in persona. La furbizia, quella più becera. Mi dispiace perché è pure simpatico, ma un amico come lui (o meglio, per come si è comportato sull’Isola) non lo vorrei. #Isola — Luca Vismara (@LucaVismara) June 7, 2021

Luca Vismar consiglia di non prendere più web star a L’Isola dei Famosi

Sempre nel medesimo post su Twitter, l’ex naufrago Luca Vismara ha approfittato della situazione per dare un consiglio agli autori e la produzione de L’Isola dei Famosi. Nello specifico, ha chiesto loro di non prendere più in futuro delle cosiddette web star perché hanno un vantaggio con il numero di follower e di conseguenza anche nel televoto.

“Non sceglierei più delle web star in un reality se poi bisogna votare tramite web. Viene falsato un po’ il voto del pubblico. Anzi, più di un po’…”. Un’affermazione che è stata pienamente accolta dai suoi fan, mentre quelli dello Youtuber partenopeo hanno storto il naso.