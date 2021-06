Amici, ex ballerina professionista diventa nonna a 43 anni: ecco di chi si tratta (FOTO)

Maria Zaffino diventerà presto nonna

Chi segue Amici sa perfettamente che il talent show di Maria De Filippi va in onda su Canale 5 da vent’anni, anche se la prima edizione si intitolava Saranno Famosi. In questa edizione che è stata vinta dalla ballerina Giulia Stabile erano presenti degli allievi nati quando il programma prodotto dalla Fascino PGT era già alla sua seconda o terza edizione.

Tanti cantanti e ballerini passati dagli studi del talent sono diventati genitori e addirittura molto presto una delle professioniste sarà nonna. Infatti, la figlia di Maria Zaffino è incinta e ad annunciarlo è stata proprio la ballerina 44enne. “37esima settimana amore di mamma. Nonna ti aspetta a braccia aperte“, ha scritto la danzatrice sui social network.

L’ex danzatrice professionista felicemente fidanzata

Per tutti coloro che non lo ricordano la ballerina Maria Zaffino è stata insieme per anni all’ex alunno di Amici di Maria de Filippi, Michele Maddaloni. Ma da qualche tempo la 44enne è felicemente fidanzata con un nuovo compagno.

All’epoca con lei ballava anche l’opinionista di Uomini e Donne, Gianni Sperti. In una puntata del serale quest’ultimo sbagliò la coreografia trovandosi a terra per fortuna senza nessuna grave conseguenza. (Continua dopo il post)

La nostalgia di Amici di Maria De Filippi

Qualche anno fa la ballerina Maria Zaffino ha rilasciato una lunga intervista ad un noto settimanale tornando a parlare della sua bellissima esperienza ad Amici, il talent show di Canale 5 ideato e condotto da Maria De Filippi che ormai si aggiunge alla sua 21esima stagione.

“Ho nostalgia della scuola. La De Filippi mi scelse tra le ballerine di Buona Domenica e allora come oggi mi tremano le gambe quando parlo con lei! Diventare mamma non è stato un ostacolo, ho ripreso appena sono tornata in forma e oggi mia figlia è già grande Della mia relazione con Michele Maddaloni non parlo per rispetto del mio attuale compagno. Vivo un amore splendido e le cose tra noi vanno davvero benissimo. Ora faccio da testimonial e sogno di aprire una scuola di danza!”, ha dichiarato la 44enne.