Isola dei Famosi, Andrea Cerioli in finale grazie al suo agente? La pesante accusa (FOTO)

Pesantissima accusa ai danni di Andrea Cerioli

Prima che si disputasse la finalissima della 15esima edizione de L’Isola dei Famosi che è stata vinta da Awed, sul web è iniziata a circolare una clamorosa indiscrezione che riguarda Andrea Cerioli. Secondo alcuni, infatti, l’ex tronista di Uomini e Donne avrebbe ricevuto un trattamento differente grazie al suo agente, che avrebbe macchinato per favorirlo durante la sua lunga avventura in Honduras.

Chi ha seguito il reality show di Canale 5 sin dall’inizio ricorderà certamente che il fidanzato di Arianna Cirrincione ha iniziato l’avventura a Playa Reunion decisamente sottotono. Ad un certo punto, però, il ragazzo è iniziato a farsi notare con l’avanzare delle puntate. Andrea, che ha fatto piangere Valentina Persia, è tra i concorrenti più amati ma anche criticati per via del suo comportamento spesso scontroso e burbero.

L’agente dell’ex tronista lo avrebbe favorito a L’Isola dei Famosi 15

Nelle ultime ore, in più, sono arrivati dei rumor a dir poco sconvolgenti sull’ex tronista bolognese Andrea Cerioli. Nello specifico, si parla di un netto favoritismo da parte della produzione del reality show di Canale 5, L’Isola dei Famosi 15. Ad innescarlo, sarebbe stato l’agente dello spettacolo dell’ex concorrente del Grande Fratello.

“Perché Beatrice, Matteo e la Persia sembra che non ricevano visite, mentre Andrea, Ignazio e Awed sì? Che Agenzie hanno alle spalle questi 3? Cetrioli forse lo so: C’è Presta dietro”, questo uno dei post che si legge su Twitter al quale sono seguiti altri contenuti molto simili. (Continua dopo il post)

Ma chi cavolo ha votato per Andrea Cerioli? Insopportabile e patetico #isola — Fabio Fabbretti (@fabiofabbretti) May 31, 2021

Al momento non ci sono prove in tal senso

In poche parole, ad oggi le insinuazioni rimangono tali perché non ci sono delle prove valide a favore di coloro che accusano l’ex naufrago Andrea Cerioli e il suo agente. La cosa certa è che gran parte del pubblico del reality show di Canale 5 hanno trovato strano che, in occasione di un momento emozionante come la finalissima de L’Isola dei Famosi 2021, la redazione abbia deciso di far arrivare in Honduras solamente Cecilia Rodriguez e Arianna Cirrincione, fidanzate di Ignazio Moser e appunto Andrea.