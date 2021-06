Mara Venier in ospedale d’urgenza: “Un incubo, ho perso la sensibilità di bocca, gola, labbra e mento” (FOTO)

In queste ore Mara Venier ha voluto condividere con i suoi fan di Instagram un dramma che sta vivendo dalla sua camera di ospedale. La conduttrice ha spiegato che, nei mesi passati, aveva prenotato un normale intervento ai denti.

Purtroppo, però, le cose non sono andate per il verso giusto e la persona che si è occupata del suo intervento le ha sbagliato l’impianto. Questo ha significato per la donna un danno molto grave. Scopriamo cosa è accaduto.

Il dramma di Mara Venier, che finisce in ospedale

Mara Venier sta facendo preoccupare i suoi fan in quanto ha pubblicato una foto da un letto di ospedale. Nell’immagine in questione la conduttrice ha un ago nel polso e il volto abbastanza stravolto. Al di sotto dell’immagine, poi, è presente una didascalia molto pesante. La donna ha detto di voler condividere con i suoi fan il dramma che sta vivendo in questi giorni. Lunedì scorso la donna è andata da un dentista per installare un impianto già previsto da mesi.

L’intervento in questione, però, è durato molto più del previsto, al punto da spingere la donna a farsi qualche domanda. Dalle ore 9:30, infatti, è uscita dalla struttura alle 17:30 circa. Una volta terminata l’operazione, però, la protagonista di questa disavventura ha cominciato ad avere dei problemi. Nello specifico, ha detto che parte del suo viso si è completamente paralizzato. (Continua dopo il post)

La malasanità di cui è stata vittima la conduttrice

Nel giro di poco tempo, infatti, la presentatrice di Domenica In ha raccontato di aver perso la sensibilità di bocca, gola, labbra e mento. Questa è stata una sensazione orribile che, immediatamente, ha generato un campanello d’allarme. Giovedì, poi, si è recata di corsa da un chirurgo maxillofacciale il quale le ha rimosso quell’impianto, installato palesemente male. Venerdì scorso, poi, Mara Venier è stata ricoverata in ospedale per rimuovere quell’impianto e provare a risolvere il problema. La dama ha definito un vero incubo tutta questa esperienza.

L’operazione, infatti, si è verificata in anestesia totale, con tanto di effetti collaterali annessi. Per il momento, la presentatrice ha preferito non fare il nome del medico che le ha fatto l’impianto errato. Ad ogni modo, considerando che le conseguenze potrebbero essere più gravi del previsto, non è escluso che la vicenda non terminerà qui. Nel frattempo, personaggi famosi e non sono accorsi al di sotto del post della protagonista per mostrarle tutta la loro vicinanza.