Brutto colpo per Barbara D’Urso: Live non è la D’Urso chiude per sempre e a lei resta un solo programma

In questi giorni sia Rai sia Mediaset stanno lavorando alla programmazione dei palinsesti della prossima stagione televisiva. Per quanto riguarda Canale 5 sono arrivate delle brutte notizie per Barbara D’Urso e il suo programma Live non è la D’Urso.

Stando a quanto emerso, infatti, la trasmissione della domenica sera è stata cancellata dai palinsesti. A quanto pare, dunque, a Lady Cologno non resterà più nessun programma da condurre in prima serata. Scopriamo tutte le novità.

La chiusura di Live non è la D’Urso

Brutte notizie per Barbara D’Urso e il suo programma Live non è la D’Urso. Stando a quanto trapelato dai palinsesti della prossima stagione di Mediaset, infatti, la trasmissione della domenica sera non compare. A quanto pare, dunque, il programma è stato cancellato, almeno temporaneamente. Da settembre, dunque, Lady Cologno dovrebbe trovarsi alla guida di una sola trasmissione, ovvero Pomeriggio 5, che resta solido al suo posto. Per quanto riguarda Domenica Live, invece, non ci sono grandi novità in merito.

Nel dettaglio, pare che tale trasmissione possa passare alla conduzione di una presentatrice nuova. Da quando conduceva ben quattro programmi, se si considera anche la fase in cui era alla guida del GF, la D’Urso è stata drasticamente ridimensionata. In occasione delle ultime puntate delle trasmissioni, però, la donna ha salutato il suo pubblico dicendo che sarebbe tornata a settembre con tante novità.

Il futuro televisivo di Barbara D’Urso

Ma di quali novità starebbe parlando la conduttrice? Una volta trapelata la notizia della chiusura di Live non è la D’Urso, infatti, molti hanno creduto che la ragione fosse celata dietro il flop di Barbara D’Urso che, nell’ultimo periodo non sarebbe riuscita a regalare ascolti positivi. Questo potrebbe essere vero, tuttavia, stanno trapelando anche altre informazioni. Nello specifico, è probabile che Barbara D’Urso abbia rinunciato alla guida dei suoi vecchi programmi per cimentarsi davvero in qualcosa di completamente nuovo.

Per quanto riguarda la domenica sera, al posto di Live dovrebbe andare in onda la nuova edizione di Scherzi a parte. Mediaset avrebbe deciso di annullare la pagina dedicata all’informazione per quanto riguarda questo giorno della settimana. Gli argomenti di cronaca, infatti, saranno riservati solamente a rete 4, che proseguirà con le trasmissioni attualmente in ballo. Alla presentatrice campana, invece, potrebbe essere assegnata la conduzione di un programma sulla falsariga de Lo Show dei record.