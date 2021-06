Fariba Tehrani vuota il sacco: “L’Isola dei Famosi mi ha rubato la salute”

Fariba Tehrani rivela che L’Isola dei Famosi le ha rubato la salute

Dopo aver partecipato per diverse settimane a L’Isola dei famosi 2021, Fariba Tehrani è tornata in Italia a causa di un’eliminazione. Una volta a casa, la madre di Giulia Salemi si è scatenata sui social network postando foto e clip quasi ogni giorno. nelle ultime ore l’ex naufraga ha postato uno scatto su Instagram mentre si vede in compagnia di un medico. Per quale ragione?

Cosa è successo alla donna? E’ stata lei stessa ha fare una dichiarazione clamorosa. Nello specifico, la parrucchiera iraniana ha affermato che L’Isola le ha regalato tanto ma allo stesso tempo le ha rubato anche tanta salute. “Come vi avevo anticipato, L’Isola mi ha dato tanto, però mi ha rubato anche la salute e la bellezza…”, ha riferito la Tehrani dicendo di voler recuperare tutta la salute persa in Honduras.

Fariba Tehrani parla della sua esperienza a L’Isola dei Famosi 2021

Sempre su Instagram, attraverso delle Stories Fariba Tehrani ha condiviso un filmato mentre si mostra insieme alla figlia Giulia Salemi. E in quell’occasione l’ex naufraga ha voluto parlare della sua recente esperienza a L’Isola dei Famosi 2021. La donna ha fatto sapere che questa è stata una bellissima avventura che le ha dato tanto ed indimenticabile del suo genere.

Tuttavia, Fariba non ha nascosto che rimanere in Honduras in quelle condizioni hanno messo in grosse difficoltà il suo stato di salute. “E’ stata un’esperienza indimenticabile…Ero diventata parte della natura…Fisicamente però mi ha distrutta…”, ha riferito la donna di origini iraniane.

Giulia Salemi fa i complimenti alla madre

Successivamente la figlia Giulia Salemi ha voluto fare personalmente i complimenti alla madre Fariba Tehrani. Infatti, l’influencer italo-persiana è rimasta particolarmente colpita come la donna abbia affrontato nel migliore dei modi la lunga esperienza a L’Isola dei Famosi 15.

“Sono fiera di te mamma…Hai superato prove e avversità di ogni tipo…Brava…”, ha detto la fidanzata di Pierpaolo Pretelli. Effettivamente l’ex naufraga ha mostrato una forza davvero incredibile. Si ricorda che è suo il record di resistenza alla prova del fuoco.