GF Vip, Carlotta Dell’Isola vuota il sacco: “La verità sull’amicizia con Alessia Marcuzzi”

Carlotta Dell’Isola rivela cosa c’è veramente con la Marcuzzi

A distanza di tempo Carlotta Dell’Isola è finita di nuovo al centro delle polemiche per alcune accuse che le ha rivolto Sofia Calesso. Ricordiamo che la ragazza, dopo essere stata protagonista di Temptation Island col fidanzato Nello Sorrentino, è stata sceta da Alfonso Signorini per la quinta edizione del Grande Fratello Vip.

Un’iniziativa che il direttore del magazine Chi ha detto di esserne pentito un po’ perché la giovane ha deluso le sue aspettative. Dell’ex gieffina si è parlato anche per via di un’amicizia nata proprio con Alessia Marcuzzi, padrona di casa del reality show dei sentimenti prodotto da Maria De Filippi.

L’ex gieffina romana e l’amicizia con Alessia Marcuzzi

Ospite a Non Succederà Più, la nota trasmissione in onda su Radio Radio, Carlotta Dell’Isola ha parlato di Temptation Island e del Grande Fratello Vip 5 a cui vi ha partecipato nell’ultimo anno.

Poi sul fatto di una presunta stretta amicizia con Alessia Marcuzzi, l’ex gieffina romana ha detto: “Nella quotidianità siamo amiche. Però sono state dette tante cavolate, della serie che la conoscessi prima di Temptation. Voglio mettere i puntini sulle i e dire che io e Alessia ci siamo conosciute a Temptation. Poi c’è il famoso colpo di fulmine che avviene sia in amore che in amicizia. A Temptation ti trovi da sola, con un iPad, vedendo cose che non vorresti vedere. Ho trovato in lei un’amica, una persona che ti capisce e non ti giudica”.

Carlotta Dell’Isola e Nello Sorrentino pronti al matrimonio

Nel frattempo l’ex concorrente del Grande Fratello Vip 5 Carlotta Dell’Isola è pronta al matrimonio col suo futuro marito Nello Fiorentino. Quest’ultimo, oltre a Temptation Island è apparso anche all’interno della casa più spiata d’Italia per fare una sorpresa alla donna che ama.

“Ho fatto una guerra per far risistemare tutta quella che era la nostra situazione sentimentale e siamo andati a Temptation. Sono andata via di lì con una promessa di proposta. Partecipo al GF Vip 5 e ricevo questa proposta. Esco dal Grande Fratello e vedo che siamo in zona rossa. Il matrimonio è rimandato a fine pandemia, spero per maggio del prossimo anno!”, ha concluso l’ex gieffina.