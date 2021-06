Adriano Celentano contro Lucia Annunziata: “Scorretta e maleducata con Santoro” (FOTO)

Adriano Celentano contro Lucia Annunziata: il motivo

Recentemente Adriano Celentano è tornato attivo suo suoi canai social tuonato contro la conduttrice Rai Lucia Annunziata. Il Molleggiato lo ha fatto attraverso una lettera aperta postata su Instagram dove punta il dito sulla padrona di casa del programma In Mezz’ora.

“Cara Lucia, non mi sei piaciuta per niente ieri con Michele Santoro. Forse i temi in cui ti aveva coinvolto non ti andavano a genio?”, inizia in questo modo il post del cantante all’indomani dell’intervista rilasciata da Michele Santoro nello storico format di Rai Tre.

Il post del Molleggiato su Instagram

In poche parole Adriano Celentano non ha apprezzato per niente l’intervista perché secondo lui era priva di dibattito. Il post del Molleggiato titolato “La brutta pagina televisiva di Lucia Annunziata su Mezz’ora in + di Rai 3. continua dicendo: “Sei sicura che la tua sia davvero una trasmissione televisiva?”. (Continua dopo il post)

La reazione del popolo del web

In pratica, Adriano Celentano ha puntato l’attenzione anche su altro. Infatti, nel medesimo post condiviso su Instagram, si legge: “Mancanza di un dibattito, la verità, la democrazia… tutte cose che stranamente sembravano irrigidirti. A tal punto da zittirlo bruscamente (e direi molto maleducatamente) con l’ipocrita frase: “conosci i tempi televisivi… lo avresti fatto anche tu”. Mentre invece quando tu eri ospite nelle sue trasmissioni, lui con te e non solo con te, è sempre stato corretto”.

L’iniziativa del Molleggiato ha scatenato una serie di reazioni sul web, una parte si sono schierati dalla sua parte altri invece vi sono andati contro. Ecco un paio di commenti in tal senso: “Fosse per me, l’Annunziata sarebbe bandita dalla rai già da decenni”; “Certo che il “compagno” Celentano, che da del “compagno che sbaglia” ad altri compagni mi lascia perplesso.

Non so a voi. Vive in una villa ( la sua ) che non si intravedono i confini. Pluri milionario, non paga un caffè neanche sotto tortura, degli immigrati sibatraccia le vesti, ma pronto a chiamare le forze dell’ordine se solo fanno capolino do vive. Boh…io sono quello fazioso opposto? Vi dirò…se va bene a voi compagni a me non cambia nulla, auguri”.