Raffaele Paganini rivela: “Sono stato corteggiato da donne e da uomini, da étoile potevo avere tutti”

Raffaele Paganini si confessa a Oggi è un altro giorno

Nella nuova puntata di Oggi è un altro giorno in onda martedì 8 giugno, la padrona di casa Serena Bortone ha intervistato Raffaele Paganini. Quest’ultimo su Rai Uno ha parlato a lungo della sua vita da étoile. Cresciuto con dieci fratelli e figlio di un ballerino, da piccolo non era un amante della danza.

Infatti, ha iniziato a muovere i primi passi in quel mondo solo a 14 anni, perché aveva un grande desiderio, ovvero quello di stare in mezzo alle danzatrici. Molto legato alla moglie, avrebbe potuto avere chiunque. Infatti diversi anni fa era molto corteggiato sia da donne sia da uomini.

L’étoile non voleva fare il ballerino ma lo steward

Raffaele Paganini ha accettato l’invito di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno su Rai Uno. In quell’occasione l’étoile ha confessato che da piccolo voleva fare lo steward, non il ballerino. Lui voleva volare, con questa una divisa da fig*. “A me la danza non convinceva più di tanto, poi mi padre un giorno mi prese di peso e mi portò a scuola di danza”, ha confessato il ballerino. Tuttavia, grazie alla danza Paganini ha viaggiato e la sua vita non è stata per nulla noiosa.

“Sono riuscito ad essere un papà presente, avevo tanti contratti in giro per il mondo ma tornavo sempre subito a casa. Mia moglie era gelosa, io assolutamente no. Col tempo siamo stati bravi a gestirla: o ti fidi o impazzisci. Quindi all’inizio ti fidi un po’ per forza poi capisci che lo fai perché è giusto”, ha riferito Raffaele nel talk pomeridiano della prima rete.

La lunga carriera artistica di Raffaele Paganini

Nel corso della sua lunga carriera, Raffaele Paganini ha calcato importanti palcoscenici di tutto il mondo, ma negli Anni Ottanta è diventato molto popolare anche sul piccolo schermo al fianco di Heather Parisi, soubrette che ora ha cambiato vita trasferendosi con la sua famiglia a Hong Kong.

L’étoile ha ballato anche con la compianta Carla Fracci, morta qualche giorno fa. La sua carriera è stata costellata di importanti successi che hanno ripagato i suoi sacrifici.