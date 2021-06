Giacomo Czerny, confessioni: la sua più grande fobia e la risposta alla proposta di Maria De Filippi (FOTO)

Di recente, l’ex tronista di Uomini e Donne Giacomo Czerny ha risposto alle domande dei fan ed ha fatto delle confessioni molto interessanti sulla sua vita e i suoi progetti futuri. Il pubblico del talk show pomeridiano è rimasto con il fiato sospeso in occasione dell’ultima puntata del programma.

In tale occasione, infatti, la padrona di casa gli chiese di restare a lavorare nel suo staff come videomaker. Lui, però, fu molto vago e, in queste ore, ha dato qualche informazione in più sulla questione.

Le confessioni sul futuro di Giacomo Czerny

Giacomo Czerny ha fatto delle confessioni sulla sua vita e il suo futuro. Il giovane, naturalmente, non ha potuto fare a meno di parlare della sua nuova fidanzata Martina e di quanto si trovi in perfetta sintonia con lei. In seguito, poi, è passato a parlare della carriera. A tal proposito, ha rivelato di avere in mente dei progetti molto interessanti per il suo futuro. Attualmente sta lavorando alla realizzazione di uno studio di registrazione tutto suo. Il suo più grande sogno resta comunque quello di continuare a lavorare nell’ambito del videomaker.

Il suo desiderio maggiore, però, è quello di aprire un cinebar. Per il momento, però, sta procedendo per piccoli passi. Insieme all’aiuto di alcuni colleghi, infatti, ha preso uno studio che sta ristrutturando e presso il quale ha intenzione di produrre i suoi video e spot. Questo, dunque, lascia intendere che il giovane non sia molto propenso ad accettare la proposta di Maria De Filippi di andare a lavorare nel suo staff.

La più grande fobia dell’ex tronista

Questo, infatti, lo obbligherebbe a trasferirsi a Roma, cambiando completamente città, abitudini e allontanandosi ancor di più da Martina. Per tale ragione, è probabile che rifiuti l’offerta. Nel corso del botta e risposta, poi, Giacomo Czerny ha fatto anche altre confessioni. Nello specifico, ha rivelato quale sia la sua più grande fobia. Al momento, la sua paura maggiore è quella di sentirsi di troppo, superfluo.

Tale preoccupazione nasce dal fatto che, in un rapporto di coppia, si è in due, pertanto, ad un certo punto, uno potrebbe essere di troppo. Il giovane, poi, si è fatto conoscere un po’ meglio raccontando altre sue passioni e interessi. Tra di essi c’è una grande attenzione per tematiche di natura ambientale e sociale. Il protagonista, inoltre, ha svelato di avere anche una grande passione per gli animali.