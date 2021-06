Gemma Galgani è pronta alle nozze: “Voglio trovare un uomo che mi sposi”

Gemma Galgani vuole sposarsi

Recentemente Gemma Galgani ha rilasciato una nuova intervista svelando la sua intenzione di sposarsi. Ebbene sì, nella prossima edizione del dating show di Maria De Filippi, sarebbe pronta a trovare il suo principe azzurro che finalmente la porti all’altare. “Alla mia età a cosa dovrei pensare? Al funerale? Io mi sposo”, ha riferito la 71enne piemontese.

“Per la prossima stagione voglio trovare un uomo che mi sposi, ed è proprio per questo che in questi anni ho troncato le relazioni. Io voglio sposarmi”, ha proseguito l’acerrima nemica di Tina Cipollari. La donna fa parte del Trono over da oltre un decennio, ma fino ad oggi non è riuscita a trovare la persona giusta. L’unico cavaliere con cui ha avuto una storia durata all’incirca nove mesi è Giorgio Manetti. Proprio quest’ultimo recentemente è tornato a tuonare contro la sua ex.

Il rapporto della 71enne con Tina Cipollari

Circa dieci anni fa Gemma Galgani al Trono over di Uomini e Donne ha conosciuto Tina Cipollari. I primi tempi le due donne andavano d’accordo ma col passare degli anni la 71enne torinese è diventata l’acerrima nemica della vamp frusinate. Le discussioni tra le due donne sono diventate famose, dimostrando più volte che non sono organizzate ma si odierebbero per davvero. L’ex moglie di Kikò Nalli ha più volte criticato il comportamento della piemontese, che all’interno del programma di Canale 5 non ha ancora trovato l’uomo che la porti via.

Recentemente la storica opinionista ha espresso il suo giudizio su Gems, dicendo: “Purtroppo la verità è che io ho creato un mostro. Il suo cambiamento fisico? Deve a Giorgio Manetti la sua trasformazione perché allora era una donna di poco più di 60 anni che portava male la sua età ed era orrenda. È priva di dignità. Se l’avesse avuta avrebbe fatto scelte diverse prima fra tutte quella di non dare retta al corteggiamento di un ragazzino come Sirius”.

Gemma Galgani sarà a Uomini e Donne anche da settembre

Nonostante Gemma Galgani fa parte del parterre femminile del Trono over di Uomini e Donne da oltre dieci anni, la stessa ha confermato che sarà presente all’interno del dating show di Maria De Filippi anche per l’edizione 2021/2022.

Ormai la 71enne piemontese è considerata a tutti gli effetti una delle protagoniste fisse del programma di Canale 5, nonostante più volte in questo lungo arco di tempo siano circolate delle indiscrezioni riguardanti un suo presunto addio al format.