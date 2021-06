Roberta Di Padua ci ripensa su Riccardo Guarnieri? “Giornata tosta, per tante cose” (VIDEO)

In queste ore Roberta Di Padua ha pubblicato delle Instagram Stories alquanto malinconiche le quali sembrano essere riferite proprio al suo ex Riccardo Guarnieri. La dama non ha esitato a mostrare il suo malessere ai fan ed ha chiesto loro un consiglio.

Da quando l’esperienza di Uomini e Donne è volta al termine, la protagonista si è trovata a fare i conti con la rottura drastica e dolorosa con Riccardo. A seguito di un incontro con Ida, poi, sembrava essersi ripresa ma, a quanto pare, le cose non vanno affatto bene.

Lo sfogo di Roberta Di Padua

Roberta Di Padua pare stia pensando ancora a Riccardo e stia ancora molto male per lui. Questo, almeno, è ciò che si evince dalle sue recenti IG Stories. In tale occasione, infatti, la protagonista ha detto di essersi svegliata estremamente malinconica. Questa per lei è una giornata piuttosto difficile per svariati motivi. La donna è appena tornata da una vacanza in Sardegna. Fino a qualche giorno fa, infatti, aveva completamente staccato la spina e si era recata in una casa vacanze insieme a dei suoi amici.

Per tutto il tempo non ha fatto altro che andare al mare e divertirsi in compagnia delle persone care. Tutto questo le è servito parecchio per staccare la spina e per allontanarsi da tutti i pensieri negativi che hanno attanagliato la sua mente negli ultimi mesi. Da quando è tornata a casa e alla routine quotidiana, però, i pensieri sono tornati a farsi sentire, in modo molto più consistente rispetto al passato.

I ripensamenti su Riccardo e il silenzio di lui

A tal proposito, la dama ha chiesto ai suoi fan di darle qualche consiglio per far passare la nostalgia. Dalle parole di Roberta Di Padua si è evinto chiaramente che il suo fosse un riferimento alla situazione vissuta con Riccardo. I due si sono lasciati in modo piuttosto brusco durante le ultime puntate di Uomini e Donne. Tra loro pare che la situazione sia irrisolvibile, specie per le accuse che entrambi hanno mosso.

Ad ogni modo, se Roberta pare stia ancora pensando a tutto quello che è accaduto e che riguarda la sua situazione sentimentale, Riccardo sembra molto più distante. Il cavaliere, infatti, da quando il programma è volto al termine, è completamente sparito dai social. Guarnieri non pubblica contenuti da diverso tempo e questo lascia intendere il fatto che voglia restare lontano da ogni tipo di dinamica inerente il gossip e i pettegolezzi.