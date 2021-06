Samantha Curcio parla di Uomini e Donne e Maria De Filippi: “Alla scelta volevo chiamare un medico, non stavo bene” (VIDEO)

Samantha Curcio si è dilettata a rispondere alle domande dei fan di Instagram ed ha fatto tantissime confessioni su Uomini e Donne e anche su Maria De Filippi. In particolare, si è soffermata su di un retroscena avvenuto dietro le quinte in occasione della scelta.

L’ex tronista ha raccontato di non essersi sentita bene, per tale ragione voleva chiamare un medico per farsi visitare e andare via. Nel corso del botta e risposta, poi, la dama ha parlato anche di Maria De Filippi, di Gero e di molti altri dettagli.

I retroscena dietro le quinte di Uomini e Donne

In una recente sessione di domande su Instagram, Samantha Curcio ha risposto ai fan svelando retroscena su Uomini e Donne e non solo. La cosa che genera sempre maggiore interesse per i telespettatori è conoscere i retroscena che si verificano dietro le quinte. A tal proposito, Samantha ha raccontato alcuni episodi divertenti. Nello specifico ha spiegato che, negli istanti precedenti la scelta, non si è sentita molto bene ed avrebbe preferito chiamare un medico per andare via.

La redazione, poi, l’ha aiutata a calmarsi e così è entrata in studio. Sempre nei camerini, poi, si sono verificati degli episodi divertenti, come ad esempio quello in cui il suo vestito si è strappato poco prima di mettere piede in studio alla prima puntata. La dama, poi, non ha risparmiato di raccontare alcune battutine piccanti che lei e gli altri due tronisti si scambiavano dietro le quinte del talk show. (Continua dopo il video)

Samantha Curcio su Maria De Filippi e Gero

Ad un certo punto, poi, Samantha Curcio ha parlato anche della conduttrice di Uomini e Donne. A tal proposito, ha dipinto Maria De Filippi come una donna estremamente umile, dolce e oggettiva. Con il suo modo di fare l’ha sempre fatta sentire a suo agio in quanto si è comportata da mamma. Nel corso del dibattito, poi, l’ex tronista ha parlato anche di Gero. Ad un certo punto del suo percorso, la donna si è invaghita di un membro del trono over.

Con quest’ultimo, però, le cose non sono andate per il verso giusto, in quanto lui ha deciso di andare via. A tal proposito, Samantha ha detto di non averci mai più pensato in quanto le cose migliori sono quelle che non accadono. Il motivo risiede nel fatto che, se non succedono, è perché così doveva andare. Proprio per tale ragione, non ha nessun rimpianto e nessun rimorso, in quanto è stata sempre se stessa.