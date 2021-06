Rosa Perrotta, prima smentisce, poi conferma la gravidanza: il motivo per cui l’ha tenuto nascosto fino ad ora (FOTO)

Erano settimane in cui non si faceva altro che parlare della possibile seconda gravidanza di Rosa Perrotta. La ragazza, però, per mettere a tacere i gossip, nei giorni passati aveva lasciato un commento in cui aveva smentito di essere incinta.

A distanza di poco, però, è spuntata sui social una foto di un pancione in bella mostra con tanto di didascalia esaustiva. In tale testo, la ragazza ha dichiarato apertamente di essere in dolce attesa del suo secondo figlio ed ha spiegato anche i motivi del suo silenzio.

La confessione di Rosa sulla seconda gravidanza

Rosa Perrotta è alla sua seconda gravidanza, la notizia è ufficiale. Per settimane si è parlato della vicenda in quanto i fan avevano notato un pancino sospetto e dei comportamenti strani. Dopo diverse domande e rumors, la dama era intervenuta per mettere a tacere i pettegolezzi e per smentire questa notizia. Adesso, però, ha deciso di raccontare tutta la verità. L’ex tronista di Uomini e Donne ha detto che ogni persona ha il diritto di rivelare questa notizia quando lo ritiene più opportuno.

I primi mesi sono stati piuttosto complicati, come spesso capita alle donne in dolce attesa. Le paure hanno attanagliato la sua mente, pertanto, non si sentiva assolutamente pronta a trattare l’argomento pubblicamente. Adesso che il peggio sembra sia passato, invece, ha deciso di ufficializzare la notizia attraverso il suo profilo Instagram. Dietro la reticenza mostrata in questi giorni, dunque, non ci sarebbe nessuna cattiva fede, anzi.

Il motivo delle bugie della Perrotta

La sua scelta è stata presa nel rispetto e nella tutela di se stessa e della sua famiglia. Rosa Perrotta ha detto che le persone che la seguono con affetto e ammirazione saranno sicuramente felici di apprendere la notizia della nuova gravidanza. Coloro i quali vorranno criticarla, invece, continueranno a farlo qualunque cosa lei faccia. Inoltre, il motivo per cui Rosa ha deciso di rivelare finalmente la verità è anche di natura pratica. In queste settimane, infatti, la sua pancia sta lievitando sempre di più.

Proprio per questo, sarebbe stato molto difficile per lei continuare a nascondere di essere incinta. Ad ogni modo, i fan sono accorsi al di sotto del post in questione per congratularsi con la fanciulla e con il suo compagno Pietro Targtaglione. Il piccolo Domenico, che in questo periodo la dama sta chiamando Ethan, presto avrà un fratellino o una sorellina.