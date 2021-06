Stefano De Martino in barca con Paola Di Benedetto: è finita con Federico Rossi? (FOTO)

Stefano De Martino circondato dalla ragazze

Dopo averci riprovato con Belen Rodriguez e sappiamo bene come è finita, Stefano De Martino sembra sia single. Infatti, negli ultimi mesi è sempre stato paparazzato con coppie di amici e mai con una presunta fidanzata.

In questo caso però i fotografi del magazine Chi l’hanno pizzicato in barca con un gruppo di belle ragazze, ma sembra siano tutte amiche di sua sorella Adelaide. Tra queste anche Paola Di Benedetto, ex madre Natura e vincitrice del Grande Fratello Vip 4.

Il napoletano in barca e con lui anche la Di Benedetto

Sul settimanale diretto da Alfonso Signorini si legge che Stefano De Martino sta trascorrendo qualche giorno di relax in barca, tra gli splendidi scenari della costiera amalfitana. Il ballerino napoletano è tornato in teatro per le prove dello spettacolo con Biagio Izzo e Francesco Paolantoni ‘Che coppia noi tre’, che andrà in tour per tutta l’ estate e le cui prime date sono previste a Caserta il 5 e 6 luglio.

“E così, la settimana del ponte del 2 giugno il ballerino e conduttore ha approfittato per prendersi uno scampolo di vacanza sulla barca che ha battezzato “Santiago”, come il figlio che ha avuto da Belen Rodriguez. E con lui, come vi mostriamo nelle foto, c’erano alcune ragazze. Solo amiche, o anche qualcuna di speciale? Se Belen si è ricostruita una vita sentimentale con Antonino Spinalbese e sta per diventare mamma per la seconda volta, Stefano non ha fretta di innamorarsi. Al suo fianco vuole 1′ affezionatissima sorella Adelaide che, appunto, era con lui durante queste giornate di sole e mare e che si è fatta accompagnare dal fidanzato, l’attore Emanuele Vicorito“, riporta la rivista di gossip Chi. (Continua dopo la foto)

Paola De Benedetto sulla barca di Stefano De Martino: perché?

Sempre il periodico diretto da Alfonso Signorini ha fatto notare ai suoi numerosi lettori che sulla barca del conduttore di Stasera tutto è Possibile c’era anche Paola Di Benedetto, ma senza il suo fidanzato Federico Rossi, che secondo i maligni al momento sarebbero in crisi. Il magazine Chi sottolinea che si tratta solo di amiche della sorella Adelaide. L’ex Madre Natura presenta un cappellino nero e bikini bianco, mostra un fisico dalla sensualità mediterranea. Manca all’appello il suo fidanzato, Federico Rossi, con il quale fa coppia da oltre tre anni, tra alti e bassi.

“Lui ha appena lanciato il primo tormentone da solista, Pesche, dopo lo scioglimento del duo Benji e Fede, e una settimana prima di queste foto era in vacanza con gli amici in Calabria: per la gioia delle fan che lo hanno visto su Instagram senza Paola. Adesso la Di Benedetto è in vacanza da sola sulla barca di De Martino. Sui social, tra Paola e Fede già da un po’ latitano selfie di coppia. Cosa succederà quando i due si ritroveranno a Milano nella casa nella quale convivono insieme con i loro due gatti? Ovviamente, la speranza è di rivederli insieme, in qualche selfie. Succederà? L’estate è appena iniziata”, si legge sulla rivista.