Tommaso Zorzi stuzzica Stefania Orlando: “Ma lo fai ancora?”

L’amicizia tra Tommaso Zorzi e Stefania Orlando

Qualche settimana fa Tommaso Zorzi ha invitato la sua amica Stefania Orlando a il Punto Z su Mediaset Infinity. Ricordiamo che il rampollo meneghino e l’ex conduttrice Rai si sono conosciuti e subito apprezzati all’interno della casa del Grande Fratello Vip 5.

Nel talk dedicato a L’Isola dei Famosi 2021 che ha visto decretare la vittoria di un altro influencer, Awed, i due ex gieffini hanno parlato della loro esperienza dopo essere usciti dal loft più spiato d’Italia. Nello specifico, il 26enne che si sta frequentando col ballerino di Amici 20 Tommaso Stanzani, ha fatto alla donna delle domande davvero imbarazzanti. Andiamo a vedere nel dettaglio di cosa si tratta.

La conduttrice non farebbe mai L’Isola dei Famosi

Tommaso Zorzi e Stefania Orlando hanno trascorso quasi sei mesi insieme all’interno della casa del Grande Fratello Vip 5, per tale ragione la loro amicizia si è consolidata nel migliore dei modi. Un rapporto che sta continuando ancora oggi nella vita di tutti i giorni. Ospite in una puntata de Il Punto Z, la moglie di Simone Gianlorenzi ha riferito di aver guardato L’Isola dei Famosi 15, dicendo anche che non la farebbe mai.

“Ma amore, mi vuoi morta? In studio ci sei tu che sei bravissimo. Ma scusa, quei due lì sono lì per dire falsa qualunque cosa io dica?. Il mio naufrago preferito era Vera Gemma, anche Ciufoli. Poi c’è Isolde che è venuta fuori, mentre Angela Melillo era forte nelle prove ma nelle dinamiche mi è piaciuta meno, meno presente”, ha detto l’opinionista de La vita in diretta.

Tommaso Zorzi punge Stefania Orlando

Sempre a Il Punto Z, Tommaso Zorzi ha voluto fare una battuta pungendo la sua cara amica Stefania Orlando: “Senti Stefy, ho letto su Vanity Fair che da quando sei uscita dalla Casa non riesci a dormire sette ore di fila perché ti svegli di notte con l’idea di andare in confessionale oppure ti rechi in cucina a procacciarti del cibo. Vero?”.

A quel punto la moglie del musicista Simone Gianlorenzi ha replicato così: “Allora la prima è finita, non cerco più il confessionale per fortuna. Sono rinsavita. La seconda invece continua a sussistere perché effettivamente io ogni notte mi alzo e mangio e mio marito la mattina trova le prove. Stanotte ho sbucciato addirittura una mela, faccio cose e neanche mi ricordo. Continuo a mangiare. Il mio spuntino preferito sono le noci, la frutta secca. Le noci le rompo, siccome non trovo più lo schiaccianoci, le rompo con una bottiglia. Comprarle già sgusciate? No, perché me le mandano. Me le manda il mio amico Rocco dalla Lucania”.