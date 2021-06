Temptation Island spoiler: ex corteggiatore di Uomini e Donne nel cast (FOTO)

In queste ore, l’influencer Amedeo Venza ha sganciato uno spoiler molto interessante su Temptation Island e Uomini e Donne. Nello specifico, infatti, un ex corteggiatore del talk show pomeridiano è entrato ufficialmente nel cast del reality show.

Lui è stato conosciuto dal pubblico di Canale 5 a seguito della sua partecipazione in qualità di corteggiatore di Giovanna Abate. Scopriamo nel dettaglio di chi si tratta e quali sono le anticipazioni trapelate sull’argomento.

Chi è il corteggiatore di Uomini e Donne che sta a Temptation Island

Lunedì 7 giugno sono cominciate le riprese del reality show più scottante dell’estate. A fare qualche interessante spoiler in merito a quello che sta accadendo nel villaggio è stato Amedeo Venza. Quest’ultimo ha svelato che uno dei tentatori di Temptation Island proviene da Uomini e Donne. La persona in questione è Davide Basolo. Il ragazzo si è fatto conoscere dal pubblico da casa per aver chiesto di poter corteggiare Giovanna Abate. Il protagonista ha avuto accesso alla trasmissione durante il primo lockdown.

All’epoca c’erano solo Giovanna Abate e Gemma Galgani e i contatti con i corteggiatori potevano avvenire solo mediante uno scambio epistolare di messaggi o e-mail. Davide si presentò con l’acronimo de l’Alchimista e, in poco tempo, riuscì ad incuriosire parecchio la tronista. Purtroppo, però, le cose tra i due non hanno funzionato in quanto la tronista scelse il suo rivale Sammy Hassan. (Continua dopo la foto)

Altre news sul programma

Ad ogni modo, la carriera televisiva dell’ex corteggiatore di Uomini e Donne non è affatto finita qui in quanto è stato avvistato nel cast di Temptation Island. Il suo ruolo è quello di tentatore e, considerando il suo modo di fare da latin lover, è molto probabile che sia già riuscito a suscitare l’interesse di qualche fidanzata. Al momento, il ragazzo è completamente sparito dai social, sta di fatto che non pubblica contenuti da diverso tempo. Questo elemento è un’ulteriore prova della sua esperienza nel reality show di Canale 5.

Anche il conduttore Filippo Bisciglia non sta facendo molti aggiornamenti in merito a quello che sta accedendo. Quello che si sa è che le riprese sono cominciate solo da qualche giorno. La messa in onda del primo appuntamento dovrebbe essere prevista per la fine del mese in corso. L’appuntamento settimanale dovrebbe essere fissato, come sempre, al lunedì, ma si attendono ulteriori conferme a riguardo.