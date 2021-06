Vanessa Spoto, frase contro i disabili: “Sono già handicap…” sul web è caos: “Sei disgustosa” (VIDEO)

La storia d’amore tra Vanessa Spoto e Massimiliano Mollicone procede a gonfie vele, ma la ragazza, di recente, si è resa protagonista di uno scivolone contro i disabili. La coppia felice era in diretta Instagram con Martina Grado, fidanzata di Giacomo Czerny.

Ad un certo punto, però, la fiorentina si è lasciata scappare qualcosa di troppo che ha letteralmente indignato il popolo del web. Scopriamo nel dettaglio che cosa ha detto di così grave.

Lo scivolone sui disabili di Vanessa Spoto

Le parole hanno un peso, specie se le si pronunciano in tv, oppure sui social dinanzi un pubblico così ampio. Proprio per tale ragione, la leggerezza mostrata da Vanessa Spoto nel trattare l’argomento inerente i disabili ha fatto indignare il popolo del web. La ragazza era in diretta in compagnia del suo fidanzato e di Martina Grado. Proprio quest’ultima ha esortato i due giovani a rendersi protagonisti di contenuti più divertenti da pubblicare sui social, come ad esempio delle challenge.

Dinanzi questo consiglio, però, Vanessa ha guardato con un certo disappunto la sua interlocutrice e poi ha detto di non essere proprio propensa a fare questo genere di cose. Il motivo risiede nel fatto che lei già normalmente sembra una “handicap…” figuriamoci se si cimentasse in questo genere di cose. Subito dopo aver pronunciato questa frase, Massimiliano l’ha stoppata ed ha provato a cambiare discorso. (Continua dopo il video)

La bufera sul web contro la ragazza

Purtroppo, però, è stato troppo tardi in quanto tutti gli utenti collegati si sono resi conto della terribile gaffe. Al momento, la diretta è stata cancellata dai social, contrariamente a quanto sono soliti fare i protagonisti di Uomini e Donne. Gli utenti del web, però, hanno provveduto a fare screen di quella parte di diretta ed hanno diffuso tale contenuto sui social. Gli influencer Deianira Marzano e Amedeo Venza hanno divulgato tali contenuto ed hanno reputato davvero imperdonabile il comportamento della giovane.

Vanessa Spoto, dal canto suo, per il momento non si è ancora scusata per la gaffe sui disabili. Intanto, sta rispondendo alla box di domande e, tra i vari argomenti trattati, sono saltati fuori dei disturbi alimentari. Alcuni utenti le hanno chiesto per quale ragione sia così magra. Lei, allora, ha replicato dicendo di avere un rapporto complesso con il cibo. Quando era piccola era molto grassa. Adesso, dunque, onde evitare di prendere peso, sta molto attenta a ciò che mangia.