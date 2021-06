Andrea Cerioli ha perso 22 kg, poi rivela: “L’ho odiata tanto quella maledetta Isola che ora…” (FOTO)

Andrea Cerioli ricorda la sua esperienza sull’Isola

Andrea Cerioli è arrivato in Honduras a gioco iniziato. Infatti l’ex tronista di Uomini e Donne è rimasto a L’Isola dei Famosi ben 74 giorni, di cui molti di essi a lamentarsi di avere fame. Una volta terminata questa dura avventura ed essersi riempito lo stomaco, l’ex naufrago è tornato a parlare del reality show di Canale 5.

In quest’occasione però, lo ha fatto con parole molto più tenere affermando come sia stata un’esperienza incredibile che in fondo ricorderà per tutta la vita. “A mente lucida volevo spendere due parole sincere su questa assurda esperienza… inspiegabile, é stata incredibile”, inizia in questo modo il lungo post che ha condiviso sui social.

Il pensiero sull’Isola dei Famosi 2021

Attraverso un post su Instagram, l’ex naufrago Andrea Cerioli ha postato una sua foto mentre si trova in aereo in attesa di tornare in Italia. A corredo dello scatto, l’ex tronista di Uomini e Donne ha scritto un lungo pensiero sulla sua recente esperienza in Honduras. Il ragazzo ha detto di non aver mai pensato di andare oltre la prima settimana perché lì c’erano tante difficoltà.

Ovvero la mancanza di casa, gli amori, gli affetti non sono e non si è mai descritto come un naufrago prodigio, anzi le persone a lui vicine gli avevano detto di non partire, non era un programma fatto per lui. “Avevano ragione per mille e uno motivi… ma sono testardo come un mulo, odio sentirmi dire che qualcosa non riesco a farla… ed eccoci qui, fino all’ultimo giorno, con tutto il cuore, con tutto il fegato, ci sono stato”, ha svelato il fidanzato di Arianna Cirrincione. (Continua dopo il post)

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ANDREA CERIOLI (@iamandreacerioli)

Il lungo post di Andrea Cerioli

Sempre su questo post su Instagram, Andrea Cerioli che ha svelato di aver perso in totale 22 kg, ha scritto che non è mai stato il ritratto del naufrago, perché difficilmente si è mostrato sorridente, scoprendo di avere davvero tante fragilità, ma felice di averle vissute. L’ex tronista però ha un unico rammarico anche se suonerà smielato.

“Ho detto tante volte che ho odiato tutto, ora che sono tornato alla mia vita… nei comfort più banali… mi sento un po’ perso, penso e ripenso, non riesco a fermare la testa… l’ho odiata così tanto quella maledetta isola che ora, per assurdo, averla lasciata mi sembra quasi di aver perso in quella sabbia una parte di uomo che ho paura di non poter ritrovare più… sono contento di aver sbagliato tanto, di aver discusso, urlato, riso, pianto… perché questa giostra mi ha portato qui, mi ha dilaniato dei muri che mi sembravano insormontabili… Tutto questo solo per dire che sarà assurdo detto proprio da me, ma ti ricorderò con un sorriso grandissimo, con tanta malinconia e con una forza inspiegabile nel cuore…ho pensato fosse giusto scriverlo con la mia mascherina rosa… perché anche se a volte non sembra, sono davvero tenero dentro. Ti ricorderò per sempre come il mio più grande nemico, che nella notte… non lo so spiegare…”, ha concluso l’ex naufrago.