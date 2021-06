Paolo Bonolis replica all’attacco di Pippo Baudo: “Lui ha fatto Sanremo per 13 anni, ognuno si accanisce come vuole“ (VIDEO)

Paolo Bonolis ospite a Il Punto Z

In occasione dell’ultimo appuntamento stagionale de Il Punto Z, il padrone di casa Tommaso Zorzi oltre alla collega Elettra Lamborghini ha intervistato in collegamento Paolo Bonolis, uno dei volti di punta di Mediaset.

Fra una domanda e l’altra il rampollo meneghino gli ha chiesto un commento sulla notizia della settimana, ossia dell’arrivo di sua moglie Sonia Bruganelli nella squadra del Grande Fratello Vip 6, in qualità di opinionista insieme all’ex gieffina Adriana Volpe.

Il conduttore romano dice la sua su Sonia Bruganelli opinionista del GF Vip 6

Intervenuto in collegamento a Il Punto Z, Paolo Bonolis ha risposto alla domanda di Tommaso Zorzi che gli ha chiesto un parere su sua moglie opinionista del Grande Fratello Vip 6 come opinionista. “Cosa penso di mia moglie al Grande Fratello Vip? Se lo fa significa che le piace. Non deve chiedermi nessun permesso. La guarderò a meno che non ci sia qualche partita importante di mezzo“, ha detto il mattatore di Avanti un altro e Ciao Darwin.

L’arrivo di Sonia Bruganelli nel cast fisso del reality show condotto da Alfonso Signorini ha fatto sì che l’ex gieffina Matilde Brandi le ha lasciato sotto ad uno scatto, in cui si è congratulata proprio per il suo prossimo ruolo da opinionista. (Continua dopo il video)

Si continua alla grande: con noi in collegamento Paolo Bonolis 🤴#IlPuntoZ pic.twitter.com/gbu6g26VAd — L’Isola dei Famosi (@IsolaDeiFamosi) June 9, 2021

Paolo Bonolis risponde alle critiche di Pippo Baudo

Paolo Bonolis, infine, sempre in collegamento a Il Punto Z, ha risposto in modo piccato alle critiche di Pippo Baudo. Infatti, quest’ultimo in occasione del suo 85esimo compleanno gli ha tirato una frecciatina velenosa. “Bonolis è bravissimo, è colto, spiritoso, intelligente, ma non si vergogna a fare tutti gli anni Avanti un Altro? Ma sforzati, inventa qualcosa di nuovo. E poi tutta quella volgarità… alla volgarità ricorre chi non è bravo. La tv di oggi è fatta solo di fotocopie“, ha detto giorni fa il professionista catanese.

“Ognuno dice quello che può, che deve fare? Pippo Baudo pensa questo e lo dice, che deve fare? Io faccio Avanti un altro da ormai undici anni, lui ha fatto Sanremo per tredici anni. Ognuno si accanisce come vuole“, ha replicato il padrone di casa di Avanti un altro.