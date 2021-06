Uomini e Donne, Nicola Vivarelli ha trovato l’amore dopo il programma? Sta frequentando una dama del parterre (FOTO)

Uomini e Donne è andato in vacanza, ma l’amore no, Nicola Vivarelli, infatti, pare abbia finalmente trovato una donna. Lei ha preso parte al parterre della trasmissione nelle ultime puntate. Di chi si tratterà?

Lei è Eleonora Perrone e i due si stavano già frequentando in occasione delle ultime messe in onda. Ad ogni modo, adesso che la trasmissione è giunta al termine, pare che i due stiano consolidando ulteriormente il loro rapporto.

La conoscenza tra Nicola Vivarelli e Eleonora Perrone

Nicola Vivarelli sembrerebbe aver trovato l’amore dopo Uomini e Donne. L’ex corteggiatore di Gemma Galgani era tornato in studio alcuni mesi fa, dopo un allontanamento di tre mesi per questioni lavorative. Il suo percorso, però, è sempre stato piuttosto burrascoso e costellato di critiche e accuse. In molti, infatti, non hanno creduto alla sua buona fede e lo hanno accusato di essere tornato in trasmissione solo per far parlare di sé e per riavere i riflettori puntati addosso.

A quanto pare, però, il giovane sta dando dimostrazione del contrario. Nelle ultime puntate ha conosciuto Eleonora, con cui si è trovato bene sin da subito. Il pubblico da casa, però, non ha potuto vedere esattamente l’evoluzione della relazione in quanto il programma è terminato dopo poche settimane dall’inizio della conoscenza. Come staranno procedendo, dunque, le cose tra loro? Stando a quanto emerso dai social, pare a gonfie vele.

Come procede dopo Uomini e Donne

Dai profili Instagram di entrambi i protagonisti di Uomini e Donne, pare proprio che sia Nicola Vivarelli sia Eleonora Perrone siano molto felici. I due hanno deciso di condividere con i fan alcuni momenti delle giornate trascorse insieme. Entrambi sembrano perfettamente complici ed in sintonia. Ne è una dimostrazione il fatto che non perdono occasione per punzecchiarsi e per lasciarsi andare a delle tenerezze.

Di recente, infatti, i due si sono concessi una cenetta romantica a casa di uno dei due. Per l’occasione, Nicola ha deciso di preparare lui da mangiare per la sua donna e lei ha apprezzato molto. Per ricambiare, poi, lei gli ha servito un cocktail preparato direttamente da lei. In seguito, poi, sono andati allo zoo ed hanno trascorso una piacevolissima giornata insieme. Tra i due, dunque, sembra che le cose stiano decollando. Periodo un po’ più amaro, invece, per Gemma Galgani, la quale continua ad essere sola e circondata solo dall’affetto dei suoi gatti e dei familiari.