Paola Di Benedetto annuncia la rottura con Federico Rossi: svelato qual è il motivo (FOTO)

Da giorni, la cronaca rosa è invasa di notizie inerenti la rottura tra Paola Di Benedetto e Federico Rossi. Le notizie si sono rincorse per giorni, così come i pettegolezzi in merito alla loro condizione sentimentale.

Ad ogni modo, dopo svariati rumors, Paola ha deciso di rompere il silenzio e di svelare, una volta per tutte, come stiano realmente le cose tra loro. Vediamo nel dettaglio cosa è accaduto.

L’annuncio di Paola Di Benedetto

Paola Di Benedetto ha annunciato la rottura con Federico Rossi. I due hanno deciso di interrompere la loro relazione in modo definitivo e ufficiale. A diramare la notizia sono state alcune pagine di gossip, le quali hanno anche immortalato la dama in compagnia di Stefano De Martino. Dopo giorni di rumors e silenzi, però, è arrivata finalmente la verità. La vincitrice di una precedente edizione del Grande Fratello Vip ha pubblicato una Instagram Storie all’interno della quale ha annunciato la fine della storia.,

La ragazza ha esordito dicendo di essere consapevole del fatto che molte persone abbiano notato una certa freddezza tra lei e Federico negli ultimi giorni. Ebbene, a quanto pare era tutto vero in quanto la loro relazione è giunta al capolinea. Malgrado questo, però, la protagonista ci ha tenuto a precisare che tra loro due non sia accaduto nulla di estremamente grave.

I motivi della rottura con Federico Rossi

Onde evitare che vengano diffusi altri pettegolezzi sulla vicenda, infatti, la dama ha deciso di mettere subito a tacere i rumors ed ha dichiarato che non ci sia stato nessun tradimento. Paola Di Benedetto e Federico Rossi, dunque, non si sono traditi e non si sono neppure mancati di rispetto. I due hanno deciso di comune accordo di porre fine alla storia in quanto si sono resi conto di non essere fatti più l’uno per l’altra. La decisione, dunque, è stata maturata con estrema serenità e calma.

Le loro strade si sono divise, tuttavia, nessuno dei due rinnega l’amore che hanno vissuto e i bellissimi momenti trascorsi insieme. Al termine del suo annuncio, poi, Paola ci ha tenuto a fare un ringraziamento speciale a tutte le persone che li hanno sempre sostenuti e si sono interessati in modo rispettoso e amorevole alla vicenda. Il post è stato firmato a nome si sia di Paola sia di Fede, pertanto, pare che i due convengano con questa versione dei fatti.