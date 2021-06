Ignazio Moser, Awed e Cerioli arrivano in Italia. Ma in aeroporto la brutta notizia: “Non è possibile…” (FOTO)

Brutta disavventura per i finalisti de L’Isola dei Famosi 2021

Lo scorso lunedì è terminata la 15esima edizione de L’Isola dei Famosi con la vittoria di Awed, il giovane Youtuber che si chiama realmente Simone Paciello. Una volta premiato, lui e gli altri compagni d’avventura che erano in Honduras hanno preso il primo volo per tornare in Italia dopo quasi tre mesi.

Tuttavia, il ritorno in patria non è stato nel migliore dei modi. Il motivo? Recentemente i finalisti del reality show di Canale 5 condotto da Ilary Blasi sono arrivati in aeroporto a Milano Malpensa, dopo un viaggio lunghissimo, durato all’incirca 24 ore. Ma appena sbarcati hanno ricevuto una notizia per niente positiva. Cosa è successo? Nel prosieguo dell’articolo troverete tutte le informazioni dettagliate.

Ignazio Moser svela cosa è successo all’aeroporto di Milano Malpensa

A svelare il tutto ci ha pensato l’ex ciclista trentino Ignazio Moser che durante la finalissima ha avuto modo di riabbracciare la fidanzata Cecilia Rodriguez arrivata in Honduras con Arianna Cirrincione.

Attraverso delle Stories condivise sul suo account Instagram, l’ex naufrago ha informato i follower in questo modo: “Ragazzi qualcosa doveva andare storto, questa Isola non finisce mai… I bagagli sono rimasti a Parigi. Non è tutto. Oltre ai bagagli persi, ho dimenticato il portafogli in aereo. Grande conclusione di quest’Isola, sempre il solito”. Mentre il vincitore de L’Isola dei famosi 2021, Awed ha commentato in modo ironico: “Allora sei un disastro”. (Continua dopo la foto)

I naufraghi ritornano nelle loro rispettive abitazioni

Terminata la lunga odissea nell’aeroporto italiano di Milano Malpensa, finalmente l’ex naufrago Ignazio Moser e la sua fidanzata Cecilia Rodriguez sono arrivati nel loro appartamento milanese.

Ad accoglierli, la cagnolina Aspirina che ovviamente ha fatto tante feste all’ex ciclista trentino. Anche il trionfatore de L’Isola dei Famosi 15, Awed, è arrivato a casa sua ricevendo l’affetto e la gioia da parte dei familiari ed amici. Il conduttore del GF Vip Party ha confessato quanti chili ha perso durante il suo percorso durato quasi tre mesi in Honduras.