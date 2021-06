Roberta Di Padua, febbre alta, dolori: “Sembrava mi fosse passato addosso un camion” (VIDEO)

Giornata un po’ complessa per Roberta Di Padua, la quale ha trascorso una nottata intera con la febbre alta. In questo periodo l’ex dama di Uomini e Donne è un po’ giù di morale in quanto ha dei ricordi che la stanno tormentando.

A peggiorare ulteriormente la sua situazione, poi, ci sono stati alcuni problemi di salute. Nello specifico, infatti, la dama si è appena vaccinata, pertanto, la notte appena trascorsa è stata piuttosto difficile.

Le condizioni di Roberta Di Padua post vaccino

La campagna vaccinale prosegue senza sosta e anche alcuni volti del mondo dello spettacolo si stanno vaccinando. Nel corso della giornata di ieri è stata la volta di Roberta Di Padua, la quale ha avuto parecchi effetti collaterali, tra cui febbre alta e dolori. Ieri pomeriggio la protagonista ha pubblicato una foto mentre si stava vaccinando ed ha voluto lanciare un messaggio a tutti i suoi fan. In particolare, la donna ha esortato tutti a vaccinarsi in quanto solo in questo modo si può sconfiggere il virus.

Una volta rientrata a casa, poi, la dama è stata piuttosto male. Specie durante la notte ha manifestato dei sintomi parecchio evidenti. Questa mattina, infatti, Roberta ha detto di aver trascorso una nottataccia in quanto ha avuto la febbre molto alta. A rendere ancora più difficile la situazione, poi, sono stati dei dolori articolari, quasi come se le fosse passato un camion addosso.

Febbre, dolori e tanti pensieri

Questa mattina, però, Roberta Di Padua ha annunciato che la febbre le è scesa e che comincia a sentirsi leggermente meglio. Dopo aver preso un medicinale per abbassare la temperatura, infatti, si è preparata una tisana per ricaricarsi un po’. Ad ogni modo, per la giornata odierna ha deciso di prendersela un po’ più comoda, sta di fatto che si è recata solo qualche ora in ufficio per sistemare alcune faccende e poi si è messa a riposo.

Malgrado gli effetti collaterali, la Di Padua ci ha tenuto ad esortare, ancora una volta, tutte le persone che la seguono a sottoporsi a tale vaccino anti-covid. Al di là di questi problemi fisici, anche lo stato psicologico della dama è piuttosto compromesso. L’ex volto di Uomini e Donne, infatti, pare stia ripensando alla relazione volta al termine con Riccardo. Lui, invece, è piuttosto assente e taciturno.