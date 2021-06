Elettra Lamborghini e Tommaso Zorzi: i retroscena sull’Isola dei famosi e la cancellazione dai social (VIDEO)

Mercoledì 9 giugno è andata in onda l’ultima puntata de Il Punto Z, il nuovo format condotto da Tommaso Zorzi e, per l’occasione, il conduttore ha intervistato Elettra Lamborghini. I due protagonisti hanno parlato di svariati argomenti tra cui, soprattutto, l’Isola dei famosi.

Inoltre, durante il dibattito è emersa una volontà che pare li accomuni entrambi, ovvero, quella di cancellarsi dai social. Scopriamo nel dettaglio tutto quello che è accaduto in occasione della puntata.

Le confessioni di Tommaso ed Elettra sull’Isola dei famosi

Tommaso Zorzi ha intervistato Elettra Lamborghini a Il Punto Z. La cantante ha parlato di molti argomenti inerenti la sua vita, sia privata sia professionale. Per quanto riguarda il primo aspetto, la dama ha toccato il tasto della gravidanza. A tal proposito, ha detto di non essere pronta per mettere su famiglia. Nella sua vita ci sono altre priorità al momento, pertanto, almeno per un altro anno non penserà assolutamente a fare un figlio. Adesso vuole concentrarsi solo sulla musica, proprio per tale ragione ha intenzione di allontanarsi dal mondo dello spettacolo.

A tal proposito, Tommaso le ha chiesto di commentare la sua esperienza all’Isola dei famosi. La protagonista, allora, ha detto che non rifarebbe questa esperienza, almeno nell’imminente futuro. Si è trattato di un’avventura molto bella che, tuttavia, è stata anche parecchio impegnativa. Anche Zorzi è stato della sua stessa idea. L’ospite, infatti, gli ha ribaltato la domanda e lui è stato molto onesto nel dire di aver sottovalutato quel ruolo.

Zorzi e Lamborghini via dai social?

Durante il dibattito, infatti, Tommaso Zorzi ha detto ad Elettra Lamborghini di non sapere se sia effettivamente stato all’altezza di quel ruolo. Inizialmente credeva sarebbe stato tutto molto più semplice, ma non è stato esattamente così. I due protagonisti, poi, hanno toccato anche un’altra tematica, ovvero quella dei social. Entrambi sono molto presenti sul web e anche molto esposti alle critiche. Per tale ragione, stanno maturando l’ipotesi di cancellarsi definitivamente da Instagram.

Questa sarebbe una notizia davvero inaspettata per i loro fan. Sulla vicenda, poi, è intervenuto anche Paolo Bonolis che, rispetto ai due, è completamente estraneo a tali dinamiche. Il conduttore di Canale 5, infatti, ha dichiarato di essere in possesso di un cellulare molto vecchio, che non ha accesso a internet. Questo proprio perché prova una certa inquietudine nel vedere come il mondo da tridimensionale stia dirottando le menti sempre di più sulla bidimensionalità. (Clicca qui per il video)