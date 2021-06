Love Island crolla, Giulia De Lellis fa flop di ascolti: “Solo l’1% di share” che accadrà? (FOTO)

Love Island ha aperto i battenti ma, a quanto pare, la trasmissione si sta rivelando un flop. I primi dati in termini di ascolti, infatti, denotano una quadro tutt’altro che roseo per Giulia De Lellis.

L’influencer si sta cimentando anima e corpo in questa nuova esperienza ma, a quanto pare, i risultati non sono molto soddisfacenti. Malgrado la tanta pubblicità su Twitter e Instagram, infatti, non sembra decollare.

Gli ascolti flop di Love Island

Da corteggiatrice, a influencer, ad attrice, scrittrice, fino ad arrivare a conduttrice. Questa è la scalata che sta facendo Giulia De Lellis, resa nota al pubblico per aver partecipato a Uomini e Donne come corteggiatrice di Andrea Damante. La carriera della protagonista è in continua crescita, tuttavia, come in ogni situazione, non mancano le cadute e i piccoli incidenti di percorso. Stavolta, infatti, l’influencer si è cimentata in un’impresa piuttosto ardua, ovvero, condurre un programma tutto suo.

Da pochi giorni è partito Love Island, il nuovo format incentrato sull’amore, tuttavia, i risultati in termini di ascolti si stanno rivelando un flop. Nello specifico, infatti, il programma pare sia riuscito a totalizzare una media di circa 277.000 spettatori, poco meno dell’1% di share. Si tratta di un risultato decisamente basso rispetto agli standard. Al momento, la trasmissione è giunta alla sua quarta puntata. (Continua dopo la foto)

L’impegno di Giulia De Lellis

Le dinamiche stanno diventando sempre più fitte, tuttavia, il pubblico non sembra riuscire ad appassionarsi. A contribuire al flop di Love Island, probabilmente, è anche la collocazione nel palinsesto. Il programma, infatti, va in onda su Discovery+, canale a pagamento. Successivamente, però, su Real Time va in onda la replica alle ore 20:20. Anche su tale rete televisiva, tuttavia, gli ascolti non sembrano decollare.

Nonostante questo, però, Giulia si sta continuando ad impegnare e ce la sta mettendo tutta per non deludere i suoi fan. Seppur “pochi”, infatti, ci sono delle persone che stanno sostenendo la ragazza in questa sua nuova esperienza. Su Twitter, infatti, c’è chi continua a credere in lei e chi si complimenta per il grosso impegno e la dedizione che ci sta mettendo. Non ci resta che attendere, dunque, per capire quali saranno le sorti del reality show. La casa produttrice lo chiuderà in anticipo oppure apporterà qualche modifica per risollevare la situazione? Vedremo.