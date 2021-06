Anna Tantangelo lancia un appello a Maria De Filippi: “Mi piacerebbe molto” (FOTO)

Anna Tatangelo torna a cantare: presenta il suo nuovo CD

Dopo un periodo lontana dai riflettori, Anna Tatangelo nell’ultimo periodo è tornata a far parlare di sé. La cantante frusinate, infatti, dopo essere tornata a parlare dell’ex compagno Gigi D’Alessio si è rilanciata alla grande con il suo ultimo disco dal titolo “AnnaZero”.

Il nuovo CD della donna, che per l’occasione ha posato senza vestiti in copertina, vuole rappresentare a 360 gradi il simbolo della sua rinascita, sia per quel che riguarda lei come artista sia per la sua vita privata.

La cantante di Sora vorrebbe fare la prof ad Amici di Maria De Filippi

Recentemente Anna Tatangelo è stata in diretta col profilo Instagram del magazine Grazia. In quell’occasione la cantante di Sora ha risposto ad alcune domande che le hanno posto le lettrici del noto magazine femminile. L’ex di Gigi D’Alessio è tornata sul suo periodo complicato, rivelando che l’aiuto della sua psicoterapeuta è stato fondamentale per riprendersi.

“Le prime volte parlavo sempre degli altri, poi lei mi ha chiesto ‘Quando parli un po’ di Anna? Cos’è che Anna vuole fare?’”, ha riferito l’artista frusinate. A quanto pare, oltre alla musica, la madre del piccolo Andrea è molto legata anche al piccolo schermo e soprattutto ai talent show. Tanto che rispondendo ad un quesito dei dei fan ha confessato che le piacerebbe molto fare da professoressa ad Amici di Maria De Filippi. “Perché no? Sarebbe un’esperienza bellissima“, ha chiosato la donna.

Anna Tatangelo parla del suo nuovo album

Ricordiamo che Anna Tatangelo, già in passato è stata una giudice a X Factor. Ora la cantante frusinate vede il talent show di Maria De Filippi come un qualcosa di differente, dove sarebbe in grado di tirar fuori le qualità dei giovani artisti e ad aiutare una persona in cui lei crede molto.

Parlando del suo album ‘Annazero’, la cantante ha dichiarato: “Questo album è nato in un momento difficile della mia vita, un momento di grande cambiamento. Ho messo tutta me stessa in questi due anni per lavorare ad un progetto per niente scontato, raccontando le mie paure, le mie fragilità e, a tratti, anche la mia forza dell’essere donna”. Ecco il post in questione: