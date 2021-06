Andrea Zelletta fa delle confessioni molto intime: “Non mi vergogno di dirlo, lo abbiamo fatto…”

Le confessioni intime di Andrea e Natalia

Qualche mese fa attraverso il suo profilo Instagram, Natalia Paragoni ha confessato ai follower di essersi fatta male per l’attività frenetica in camera da letto con il suo fidanzato Andrea Zelletta, per recuperare l’assenza di quest’ultimo rinchiuso mesi al GF Vip 5. L’ex tronista e la sua fidanzata il mese successivo hanno fatto altre confessioni molto intime, dalla prima volta insieme dopo la scelta al tipo di slip usate dal modello pugliese.

Proprio questi particolari hanno scatenato una serie di critiche e polemiche e in tanti hanno puntato il dito contro la coppia accusandoli di aver esagerato con questi tipi di racconti. L’ex gieffino giorni fa è intervenuto su tale vicenda rilasciando una lunga intervista al magazine Nuovo. In quell’occasione il ragazzo ha provato a spiegare il suo punto di vista.

L’ex tronista prende le difese di Natalia Paragoni

Intervistato dal periodico diretto da Riccardo Signoretti, l’ex gieffino Andrea Zelletta ha svelato altri dettagli intimi che riguarda la sua vita sentimentale con la fidanzata Natalia Paragoni, conosciuta al Trono classico di Uomini e Donne.

“Facciamo l’amore una volta al giorno. E il posto più strano dove lo abbiamo fatto è stato sotto un albero di ulivo in Puglia. Credo che sia importante dar sfogo alla fantasia cercando posti e posizioni nuove. L’intimità è un mondo complesso. Lei ha fatto una confidenza senza malizia né volgarità. Nel 2021 si dovrebbe poter parlare liberamente di certe tematiche senza essere giudicati“, ha fatto sapere il modello pugliese.

Andrea Zelletta non si vergogna

Qualche settimana fa Andrea Zelletta è stato ospite a Il Punto Z di Tommaso Zorzi. Durante la chiacchierata col padrone di casa, il modello pugliese ha risposto a chi accusa lui e la fidanzata Natalia Paragoni di aver esagerato con le confessioni piccanti sui social.

“Tutto quel caos per quello che ha detto Natalia, ma perché si scandalizzano. Credo che queste siano cose che fanno tutti. Lei ha semplicemente rivelato quello che era successo. Sono stato mesi al GF Vip e quando sono uscito ci siamo divertiti, tutto qui. Fare l’amore è naturale e bello, credo che sia una cosa comune. Io non mi vergogno di dirlo. Se sono feticista? Certo i piedi sono importantissimi per me. Anche a Uomini e Donne avevo chiesto di vedere quelli delle mie corteggiatrici. Se Natalia avesse avuto un brutto piede, un 46 tutto storto, oddio non voglio pensarci. Comunque in generale parlo con naturalezza di queste cose. Penso anche che tutti dovrebbero farlo, non credo che sia un tabù di cui vergognarsi”, ha riferito l’ex tronista di U&D.