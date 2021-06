Oppini su Tommaso Zorzi: “Lo vedo provato fisicamente, dovrebbe trovare il coraggio di dire qualche no”

La stoccata di Francesco Oppini e Tommaso Zorzi

Il giorno prima dell’ultimo appuntamento stagionale de Il Punto Z su Mediaset Infinity, l’ex gieffino Francesco Oppini ha rilasciato una lunga intervista al magazine Nuovo Tv dove ha parlato del suo caro amico ed ex compagno d’avventura al GF Vip 5, Tommaso Zorzi.

“Tommaso lo vedo provato fisicamente, penso che dovrebbe trovare il coraggio di provare a dire qualche no. Avrebbe fatto bene a staccare almeno un mese, ma non ci è riuscito. Ha talento e lo vedrei meglio a condurre una trasmissione tutta sua piuttosto che a essere relegato nel ruolo di opinionista”, ha fatto sapere il figlio di Alba Parietti alla rivista diretta da Riccardo Signoretti.

Le dichiarazioni del figlio di Alba Parietti

Dopo le dichiarazioni di Francesco Oppini a Nuovo Tv Tommaso Zorzi ha risposto un secco ‘No’, nel suo consueto appuntamento su R101. Il figlio di Alba Parietti parlando col giornalista ha detto che ogni tanto bisogna rinunciare a delle cose e farne poche ma buone.

“Bisogna saper dire di no alle cose, mettersi nelle condizioni di lavorare in un contesto che ti permetta di essere a tuo agio, di dire cose sensate perché il pubblico poi non perdona. Non bisogna avere quella bulimia televisiva di voler fare tutto, di voler essere ovunque, di voler dire di sì a tutto. Quando si accende quella lucina rossa diventa un po’ come una droga, però poi uno deve imparare a tararsi e farlo con parsimonia. Io sto lavorando e facendo la mia sacra gavetta che in televisione ancora di più è sacra, perché non esistendo una scuola che ti insegna a fare tv, impari solo facendola. Io sto lavorando per poi un giorno arrivare a condurre il mio programma, ma la carriera televisiva si costruisce più con i no che con i sì“, ha fatto sapere l’ex gieffino.

Francesco Oppini ha detto no a Temptation Island

Sempre nella stessa intervista rilasciata al settimanale diretto da Riccardo Signoretti, l’ex gieffino Francesco Oppini, il figlio di Alba Parietti ha anche rivelato di aver rifiutato di partecipare a Temptation Island con la sua storica fidanzata.

“Mi hanno offerto più volte di andare a Temptation Island ma ho sempre detto di no perché non darei mai la mia storia d’amore in pasto alla televisione“, ha fatto sapere l’imprenditore piemontese.