Awed, l’ex fidanzata contro il maagazine Chi: “È un patetico gossip surreale, ecco cosa è realmente successo”

La vita sentimentale di Awed

Nel nuovo numero in edicola del magazine Chi, diretto da Alfonso Signorini ha lanciato uno scoop che riguarda il vincitore della 15esima edizione de L’Isola dei Famosi.

Secondo la rivista, il giovane Youtuber Awed, alias Simone Paciello, avrebbe avuto un flirt con un volto noto, ovvero con Giulia Laura Abbiati, figlia dell’ex portiere del Milan, Christian Abbiati. Andiamo a vedere nel dettaglio cosa c’è di vero in tutto questo.

L’articolo della rivista Chi sul flirt tra Awed e Giulia Laura Abbiati

All’interno del settimanale Chi è riportato un articolo sulla vita sentimentale del vincitore dell’ultima edizione de L’Isola dei Famosi. La rivista diretta da Alfonso Signorini parla addirittura di ‘cuore spezzato’. “Prima di partire per L’isola dei Famosi il naufrago Awed ha spezzato un cuore in Italia. Una storia che finora non era mai stata svelata. “Chi” vi rivela che il cuore è quello della bellissima Giulia Laura Abbiati, figlia dell’ex portiere del Milan Christian“, si legge sul noto magazine di gossip.

Parole che hanno fatto storcere il naso alla diretta interessata Giulia Laura Abbiati. Infatti, quest’ultima attraverso il suo profilo personale Instagram ha replicato dicendo come sono andate veramente le cose.

Awed, la risposta dell’ex fidanzata

Dopo l’articolo riportato dal periodico Chi su Awed parlando addirittura di cuore spezzato, l’ex fidanzata dello Youtuber napoletano non ci sta replicando a dovere sul suo account Instagram. Giulia Laura Abbiati ha scritto un lungo post svelando come sono andate realmente le cose tra loro due.

“Non ho mai messo in mostra la nostra breve frequentazione, non mi appartiene. Stamattina però mi sono svegliata come ‘ex fidanzata di Awed con il cuore spezzato’ ed è molto ironico dato che entrambi sappiamo che di cuori infranti non ce ne sono stati, anzi. È inoltre surreale che mio padre, uomo che ha costruito una carriera intera nell’ombra della sua riservatezza, si trovi inserito in questo patetico gossip di sua figlia con un ragazzo a lui nemmeno mai presentato! Capisco che tutto fa gioco…ma non pensavo si potesse arrivare davvero a tanto. Ah cosa più importante, vi rassereno sul mio cuore che, oltre a essere intatto, è anche pienamente occupato”, ha scritto la giovane sul social network. Al momento l’ex naufrago non ha proferito parola in tal senso.