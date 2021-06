Isola dei Famosi, ex vincitore affonda Tommaso, Elettra e Iva Zanicchi: “Svarioni e le figuracce”

Nino Formicola si confessa a Casa Chi

Non è passata nemmeno una settimana dalla conclusione de L’Isola dei Famosi 15 con la vittoria di Awed. Nella giornata di giovedì il trionfatore dell’edizione 2018 è tornato a parlare del reality show di Canale 5 condotto quest’anno da Ilary Blasi.

Intervistato a Casa Chi, il comico Nino Formicola del duo Zuzzurro e Gaspare, ha detto il suo punto di vista sulla trasmissione Mediaset e anche sul Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini. Andiamo a vedere nel dettaglio cosa ha riferito l’attore.

Il comico contro L’Isola dei Famosi e il Grande Fratello Vip

Intervenuto a Casa Chi, il vincitore dell’Isola dei Famosi 13 Nino Formicola ha detto che a decidere è il pubblico. Quest’ultimo però, secondo lui spesso le strategie non le capisce e non le può capire perché alla fine non vedono tutto quello che accade in Honduras. Negli ultimi anni votano i follower di quelli che hanno tanti seguaci sui social. “Alla fine però entra anche il pubblico generalista, infatti anche Valentina Persia è arrivata alla finalissima. Guardando l’ultima Isola posso dire che nel ricordo diventa tutto più bello. Riconoscevo i luoghi e le scogliere. Io l’Isola l’ho sempre guardata e presa in giro. Il mio grosso problema quando feci l’Isola è che per 10 anni avevo preso tutti in giro”, ha detto il comico.

Poi quest’ultimo ha parlato anche del GF Vip prendendolo in giro. Per lui questo reality è stato inventato per essere preso per i fondelli. “Dello scorso GF Vip conoscevo qualcuno sì. Ne conoscevo tanti a dire la verità. Devo dire però che io faccio questo lavoro da tanti anni e non sono mai finito sui giornali di gossip. Perché dico questo? Chi vuole farsi li affari propri non si fa beccare. Chiudo dicendo che l’Isola è molto più difficile del GF. C’è freddo, la fame e le avversità, che spesso ai telespettatori non arrivano“, ha asserito Zuzzurro.

Nino Formicola contro gli opinionisti de L’Isola dei Famosi 2021

Sempre a Casa Chi, Nino Formicola che ha vinto l’edizione 2018 de L’Isola dei Famosi ha espresso il proprio giudizio pure sugli opinionisti della stagione che si è appena conclusa. Ovvero di Iva Zanicchi, Tommaso Zorzi ed Elettra Lamborghini.

“Io prendo in giro la gente. Però per prendere per i fondelli qualcuno devi conoscerlo, molto bene, anche nelle pieghe. Altrimenti rischi gli svarioni e le figuracce. Rischi di fare la figura che hanno fatto gli opinionisti di questa edizione. Loro evidentemente non sapevano una Madonna è evidente. A parte gli opinionisti chi volevo fosse il vincitore? Ciufoli o la Persia, che conosco bene, ma anche Braida, ma è uscito subito”, ha concluso l’ex naufrago.