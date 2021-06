Dopo il GF Vip 5 Guenda Goria e il fidanzato Mirko pronti a fare Temptation Island

Riparte Temptation Island con Filippo Bisciglia

A fine giugno su Canale 5 tornerà la nuova edizione di Temptation Island, la versione condotta da Filippo Bisciglia. Nonostante siano iniziate le registrazioni in un villaggio della Sardegna, al momento non si conosce nulla sulle coppie che la redazione ha scelto.

Tuttavia, si è venuti a conoscenza di una coppia che si è appena proposta per il reality show dei sentimenti. Giovedì ospiti di Francesco Fredella a Radio RTL 102.5, l’ex gieffina Guenda Goria e il suo neo fidanzato Mirko Gancitano hanno confessato che vorrebbero partecipare al programma prodotto dalla Fascino PGT.

Guenda e Mirko vogliono partecipare a Temptation Island

Intervenuti a Radio TTL 102.5 Guenda Goria e il suo fidanzato hanno espresso il desiderio di far parte del cast dell’edizione 2021 di Temptation Island. “Certo, io parteciperei a Temptation Island. Sono aperta, figurati, pronta, dopo il Grande Fratello Vip. Sarei aperta ad un’esperienza come questa. Questi reality sono delle bellissime prove di vita, quindi sì. Però il problema sarebbe Mirko che mi chiederebbe un falò dopo cinque minuti. Lui dice che è il contrario? No, lui è gelosissimo. Ha anche una gelosia retroattiva nei confronti dei mie ex”, ha detto la figlia di Maria Teresa Ruta.

Pure il neo ragazzo Mirko Gancitamo si è detto disponibile a volare in Sardegna per fare questa nuova esperienza. “Allora, io per Temptation Island mi presterei volentieri. Lo farei, mi sembra un bello show, ma il resto non so, dovrebbero inventare un altro programma. Pechino Express, magari. L’Isola dei Famosi invece no, sono troppo magro e scomparirei. Non voglio patire la fame quindi quello non lo farei“, ha riferito il giovane.

Il padre Amedeo su Guenda Goria e Mirko

Non troppo tempo fa il giornalista sportivo della Rai Amedeo Goria, molto presente durante la messa in onda del Grande Fratello Vip 5, ha detto la sua sulla figlia Guenda e il suo neo fidanzato Mirko Gancitano.

“Sono molto uniti e affiatati. Ogni padre però è geloso della figlia, non posso negarle nulla, non può fidanzarsi con me. Ho conosciuto Mirko è un bravo ragazzo e penso che siano molto uniti. Spero che possano fare delle belle cose insieme. Soprattutto ho trovato mia figlia con gli occhi nuovamente luminosi, illuminati e sorridente. Anche con me è più comprensiva. L’amore le sta facendo proprio bene, quindi approvo. Ho promosso Mirko adesso vediamo Maria Teresa. A me è sembrato un ragazzo dai bei valori e giusto per lei. Perché la mia piccola è una donna di grande sensibilità”, ha riferito l’ex marito di Maria Teresa Ruta.