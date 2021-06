Ignazio Moser dopo L’Isola dei Famosi, confessa: “Ho gravi problemi di…”

Ignazio Moser ha avuto dei problemi di digestione notturna

Nonostante le difficolta in aeroporto per via dello smarrimento di alcuni bagagli, finalmente nella giornata di giovedì i finalisti de L’Isola dei Famosi 2021 sono arrivati in Italia. Dopo essere tornato nella sua abitazione, l’ex gieffino trentino Ignazio Moser ha preso possesso del suo telefonino tornado attivo su Instagram.

A tal proposito, il fidanzato di Cecilia Rodriguez ha condiviso una clip tra le sue Stories rivelando ai follower che nel momento in cui è arrivato a casa a Milano si è mangiato di tutto e di più. Purtroppo però questa sua iniziativa azzardata gli ha causato delle conseguenze non del tutto positive. Il ragazzo ha confessato di aver avuto grossi problemi notturni di digestione: “Ieri penso di aver ingerito almeno 10-12.000 calorie causandomi gravi problemi notturni di digestione…”. Andiamo a vedere nel dettaglio cos’altro ha confidato lo sportivo.

L’ex naufrago in quarantena obbligatoria

Sempre su Instagram, Ignazio Moser ha fatto sapere di non aver avuto solo problemi di digestione notturna. Abituato al fuso orario dell’Honduras, una volta arrivato a Milano il fidanzato di Cecilia Rodriguez ha faticato parecchio a prendere sonno.

Per questo motivo, l’ex ciclista trentino si è addormentato intorno alle cinque del mattino per poi svegliarsi molto tardi. “Io e Chechu ci siano addormentati alle 5 del mattino…E ovviamente oggi svegli abbastanza tardi…”, ha riferito il finalista de L’Isola dei Famosi 15. Ovviamente i due ragazzi non potranno uscire perché dovranno rispettare la quarantena di due settimane come prevede la norma anti-covid.

Ignazio Moser annuncia retroscena sull’Isola dei Famosi 15

Con altre Stories condivise sul suo account Instagram, l’ex naufrago Ignazio Moser ha fatto un annuncio. Infatti, sempre sul social network nei prossimi giorni svelerà a tutti coloro che lo seguono degli interessanti retroscena sulla sua esperienza a L’Isola dei Famosi 2021.

“Vi svelerò cos’è successo nel dietro le quinte dell’Isola, ovviamente non proprio tutto…”, ha fatto sapere il compagno di Cecilia Rodriguez che in Honduras si è rifiutato di darle l’anello e farle la proposta ufficiale. Cosa vorrà dire l’ex gieffino? Staremo a vedere.