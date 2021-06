Belen Rodriguez, sfogo: “Sono sparita dai social…” c’entra la gravidanza (VIDEO)

In queste ore, Belen Rodriguez ha registrato uno sfogo sui social in cui si è aperta con i fan ed ha raccontato un retroscena sulla sua vita. Nello specifico, la showgirl ha spiegato per quale ragione abbia deciso di allontanarsi dai social e di essere un bel po’ distante.

Non si tratta di antipatia, semplicemente in questo periodo si sente un po’ strana a causa dello stato interessante. Vediamo nel dettaglio tutto quello che ha rivelato l’ex moglie di Stefano De Martino.

Lo sfogo di Belen Rodriguez sui social

Belen Rodriguez si è parecchio allontanata dai social in questo periodo e, all’interno di un video sfogo, ha deciso di raccontare il perché. La donna ha esordito dicendo di stare bene, semplicemente, questa gravidanza l’ha presa in un modo un po’ particolare. Sente il bisogno di custodire gelosamente questo momento e di renderlo privato in quanto si sente un po’ troppo gelosa. Essere distante dai social e preservare questa parte della sua vita la fa sentire bene, pertanto, ha intenzione di continuare a fare così.

La protagonista, però, ci ha tenuto a precisare che non si sta comportando in questo modo in quanto è diventata antipatica, semplicemente sta sentendo il bisogno di tenere per sé alcuni aspetti della sua vita. Rispetto alla precedente gravidanza, infatti, questa si sta rivelando un po’ diversa, specie per quanto riguarda la sfera psicologica. Ormai la dama si trova agli sgoccioli, manca più di un mese alla messa alla luce della sua secondogenita. (Continua dopo il video)

La decisione della showgirl sulla sua vita

Nel corso dei video sfogo, Belen Rodriguez ha dichiarato di essere un po’ in ansia per il parto, tuttavia, non vede l’ora di fare la conoscenza della sua piccolina. In questo periodo, dunque, la showgirl si sta lasciando coccolare dalla sua famiglia e dai suoi affetti. Per il momento questa è la sola cosa che la fa stare bene. La dama sta preferendo mantenere un profilo basso anche per quanto riguarda la sfera dei gossip.

Recentemente, infatti, ‘l’ex del suo attuale compagno è intervenuta sui social per muovere delle accuse piuttosto pesanti contro di lei. La showgirl, però, ha preferito non gettare benzina sul fuoco, sta di fatto che ha lasciato che la polemica si sedasse da sola. A seguito del suo silenzio, infatti, il tutto è andato sgonfiandosi gradualmente.