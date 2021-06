Awed vuota il sacco: “Ecco di cosa parlavamo sull’Isola quando non c’erano le telecamere”

Awed arriva in Italia da vincitore dell’Isola 15

A distanza di 24 ore dalla sua partenza dall’Honduras, lo Youtber Awed è rientrato in Italia. Ovviamente il ragazzo napoletano lo ha fatto da vincitore della 15esima edizone de L’Isola dei Famosi. Una vittaria che segue quello del rampollo meneghino Tommaso Zorzi al Grande Fratello Vip 5.

Quest’anno i reality show di Canale 5 sono finiti nelle mani di due influencer. “Se il web ha superato la tv? Non lo so. Ma spero che la tv si sia accorta che sul web ci sono persone che hanno una capacità comunicativa e che se abbiamo un seguito, un motivo c’è“, ha confidato Simone Paciello in una recente intervista rilasciata al portale web Fanpage.

Simone Paciello parla del suo futuro professionale

Intervistato dal popolare sito, a domanda diretta da parte del giornalista su cosa gli piacerebbe fare ora che ha trionfato L’Isola dei Famosi, fra il rimanere al fare lo Youtuber o il debuttare con un programma televisivo, Awed ha spiazzato. Infatti, Simone Paciello ha risposto in questo modo: “Una cosa non esclude l’altra. Tv e social possono coesistere. Mi piace fare tanto web ma mi piacerebbe anche fare tanta tv. Magari nel ruolo di conduttore“.

Il ragazzo partenopeo è molto famoso sul famoso social network di Google per i suoi video-reaction dove guarda e commenta le trasmissioni trash. Quindi, ha annunciato che nei prossimi giorni per il proprio canale farà dei video-reaction anche della sua stessa edizione del reality show condotto da Ilary Blasi.

Awed svela cosa accade quando non ci sono le telecamere

Sempre nella stessa intervista concessa al portale FanPage, Awed ha confessato: “Quando non c’erano le telecamere parlavamo di cose che non sarebbero potute andare in onda, come i precedenti lavori. Oppure capitava che ci scambiassimo opinioni su personaggi che lavorano in tv. Niente di più, siamo stati poco malefici, senza dietrologie“.

Mentre sulla frequentazione con la figlia dell’ex portiere del Milan, il vincitore de L’Isola dei Famosi 2021 ha detto: “Non sono uno che si chiude in casa. Ci siamo frequentati ma per poco tempo ed è qualcosa che risale all’anno scorso. Capita di prendere un caffè con una persona, poi di prenderne uno con un’altra. Non sei fidanzato con tutte le persone con le quali prendi il caffè”.