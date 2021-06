Francesco Chiofalo smaschera il padre di Antonella Fiordelisi: “Mi ha bullizzato, ora basta, ho reagito e…” (VIDEO)

La storia d’amore tra Francesco Chiofalo e Antonella Fiordelisi è volta al termine anche per colpa della famiglia di lei, specie del padre. Il giovane, però, a distanza di un po’ di tempo ha deciso di svelare tutti gli altarini ed ha fatto confessioni inedite.

Nello specifico, ha risposto alla domanda di un fan il quale gli ha chiesto di spiegare per quale ragione lei lo avesse bloccato dai social. Lui, senza troppi giri di parole. ha spiegato che c’entra suo padre. Vediamo tutto nel dettaglio.

Francesco Chiofalo contro il padre di Antonella

Francesco Chiofalo ha risposto alle domande dei fan ed ha parlato anche di alcuni disguidi molto pesanti avuti con il padre della sua ex Antonella Fiordelisi. I followers hanno notato che la ragazza ha bloccato il suo ex da Instagram, pertanto, hanno chiesto a lui il motivo. Il personal trainer ha rivelato che la colpa sia della famiglia della dama. In particolare, il ragazzo ha detto di essere sempre stato bullizzato dal padre di Antonella. Quest’ultimo lo ha sempre mortificato sui social parlando malissimo di lui.

Chiofalo, però, per rispetto della sua compagna, ha dichiarato di aver sempre ignorato le critiche e di esserci passato sopra. Adesso che tra i due la relazione è volta al termine, però, lui ha deciso di reagire. Nel dettaglio, ha detto che l’ex suocero gli ha dato del matto che vaneggia al di sotto di un post su Instagram. Lui, allora, gli ha finalmente risposto mandandolo a quel paese. (Continua dopo il video)

La Fiordelisi sta con un altro

Dopo tale gesto, Antonella Fiordelisi è scesa in campo schierandosi dalla parte di suo padre e bloccando dai social Francesco Chiofalo. Quest’ultimo ha detto di non essere affatto dispiaciuto della cosa in quanto crede di essersi riuscito finalmente a liberare di persone davvero antiche e cattive. Adesso, infatti, sta vivendo serenamente la sua vita e non ha alcuna intenzione di tornare indietro sui suoi passi.

Per quanto riguarda Antonella, invece, anche lei ha confermato sui social la separazione da Francesco. Ad ogni modo, la dama pare stia già voltando pagina con un altro uomo. Un fan le ha chiesto se sia single o meno. La protagonista ha detto di non essere più fidanzata con Chiofalo, tuttavia, ha ammesso di aver cominciato una frequentazione con un altro ragazzo. Non ci resta che attendere per saperne di più.