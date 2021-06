Chiofalo si scaglia contro l’ex, Antonella Fiordelisi: “Quello che le dicono di fare per avere successo in tv”

Francesco Chiofalo contro l’ex Antonella Fiordelisi

La relazione sentimentale tra Francesco Chiofalo e Antonella Fiordelisi è terminata ormai da diversi mesi. Addirittura, stando ad alcune indiscrezioni che circolano in rete l’ex concorrente di Temptation Island potrebbe diventare un tronista della nuova edizione di Uomini e Donne. Negli ultimi giorni il ragazzo romano ed ex di Selvaggia Roma si è anche scagliato contro il padre della sua ex, accusandolo di dire bugie sul suo conto. Andiamo a vedere nel dettaglio cosa ha dichiarato.

“Ma quel povero e anziano papà di Anto che non sa niente e parla? Se vuole gli mando gli screen di ieri della figlia che mi scrive e io che visualizzo e neanche rispondo. Se la figlia lo riempie di bugie pur di farlo contento non è colpa mia. Fortuna vuole che mi sia levato di mezzo da quella famiglia. Se parlo io il padre deve uscire di casa con un sacco della mondezza sulla faccia per la vergogna. Sono un signore e sto zitto senza dire ciò che lui consiglia e induce la figlia a fare per avere successo nel mondo dello spettacolo”, ha riferito Chiofalo.

L’attacco contro l’ex suocero

Recentemente Francesco Chiofalo è tornato ad attaccare l’ex suocero andandoci facendo delle dichiarazioni ancora più pesanti. In pratica, l’ex tentatore romano ha riferito che la sua ex Antonella Fiordelisi lo ha bloccato e gli ha tolto il segui per suo padre.

“Quell’uomo mi ha sempre bullizzato, nelle storie, commenti e ovunque. Mi ha offeso e preso in giro. Gli permettevo di bullizzarmi perché era il padre della mia fidanzata. Ha fatto un’ennesima illazione contro di me. Quello è un anno e mezzo che fa il matto. Adesso ho risposto e lei invece di riprendere il papà, ha bloccato me. Ragazzi mi ha bullizzato sul serio e non si fermava più“, ha tuonato il ragazzo.

Il rapporto tra Antonella Fiordelisi e suo padre

Sempre su Instagram, Francesco Chiofalo ha parlato anche sul rapporto tra la sua ex fidanzata Antonella Fiordelisi, che recentemente ha avuto una forte discussione con Elisabetta Gregoraci, e suo padre.

“Questa ragazza non ha un buon rapporto con il padre. Loro hanno un rapporto molto brutto. Questo padre padrone comanda. Pure quando lui ha torto in pieno e fa cose non normali vuole la ragione. Antonella non vede più la realtà dei fatti. Lui può bullizzarmi e io non poso dire nulla. Con queste persone non voglio più avere a che fare. Mi sono liberato di gente che non mi piace per nulla”, ha concluso l’ex tentatore capitolino.