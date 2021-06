Isola dei Famosi, Cecilia Rodriguez inorridita da Ignazio Moser: “Cosa l’ho visto mangiare”

Il rientro in Italia di Ignazio Moser

Senza ombra di dubbio Ignazio Moser è stato tra i principali protagonisti della 15esima edizione dell’Isola dei Famosi. Una stagione che è terminata lunedì scorso con la vittoria del giovane Youtuber Awed. L’ultimo appuntamento del reality show di Canale 5 ha riscosso un grande successo a livello di ascolti che ha fatto sì che la padrona di casa Ilary Blasi e tutto il cast di concorrenti chiudessero in bellezza.

Tuttavia, il rientro in Italia per i finalisti non è stato per nulla semplice. Oltre ad aver smarrito le valige a Parigi, semplice, il fatto del jet lag dopo tante settimane passate sulle spiagge dell’Honduras a disorientato di non poco i naufraghi.

L’ex ciclista trentino svuota la dispensa

Ma a lasciare di sasso la modella argentina, nonché sorella di Belen, Cecilia Rodriguez è stato un gesto del suo fidanzato Ignazio Moser. La ragazza addirittura è volata in Honduras insieme ad Arianna Cirrincione per andare a prendere i loro rispettivi uomini: appunto l’ex ciclista trentino ed Andrea Cerioli.

Cechu e lo sportivo, una volta rientrati a casa a Milano dopo un lunghissimo viaggio, durato praticamente 24 ore. La prima cosa fatta dall’ex concorrente del Grande Fratello Vip 4 è stato naturalmente riempirsi lo stomaco di cibo dopo settimane passate a mangiare riso e cocco sull’Isola dei Famosi 2021. Ora il ragazzo dovrà rispettare un periodo di quarantena di un paio di settimane come previsto dalle norme anti-Covid.

Cecilia Rodriguez impressionata da quanto ha mangiato il fidanzato

Ma tornando alla scorta di cibo che ha mangiato Ignazio Moser, non c’è nulla di strano se non fosse che l’ex naufrago de L’Isola dei Famosi 15 non si è limitato a deglutire i suoi piatti preferiti. Infatti, ad un certo punto lo sportivo trentino si è lanciato anche sul particolare abbinamento pane-gelato.

“È la prima volta che vedo farlo”, ha dichiarato la fidanzata Cecilia Rodriguez, apparsa abbastanza perplessa in una Storia condivisa sul suo profilo Instagram. Poi però ha cambiato idea non appena lo ha provato: “Molto buono, ma è la prima volta che lo vedo”, ha concluso la sorella di Belen che ultimamente si è allontanata dai social network facendo preoccupare tutti i suoi follower.