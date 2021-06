Rosaria Cannavò tuona: “Non mi è piaciuto il comportamento di Fariba. Miryea? Una banderuola”

Rosaria Cannavò torna a parlare de L’Isola dei Famosi 2021

Dopo la sua breve esperienza in Honduras per L’Isola dei Famosi 2021, Rosaria Cannavò ha rilasciato una lunga intervista al portale web SuperGuida Tv. In tale circostanza la soubrette ha parlato dei giorni trascorsi in Playa Reunion ma anche di alcuni suoi compagni d’avventura, lanciando loro delle stoccate velenose.

In particolare, l’ex fidanzata di Antonio Cassano si è scagliata contro la madre di Giulia Salemi, la persiana Fariba Tehrani e l’ex Pupa Miryea Stabile che la considera una banderuola.

Le dichiarazioni su Fariba Tehrani

L’ex naufraga Rosaria Cannavò è tornata a parlare della sua esperienza alla 15esima edizione de L’Isola dei Famosi. La ragazza lo ha fatto concedendo una lunga intervista al sito internet SuperGuida Tv. L’ex concorrente del reality show di Canale 5 e condotto da Ilary Blasi ha rivelato di essere abbastanza soddisfatta e fiera del suo percorso in Honduras. Tuttavia, ha fatto sapere anche che se tornasse indietro eviterebbe di affrontare Fariba Tehrani.

“Ritrovarsi su un’isola è stata un’esperienza unica nel suo genere tanto che la rifarei anche domani. Non ho patito la fame perché a livello mentale mi sentivo pronta. Rifarei tutto. Forse tornando indietro eviterei di affrontare Fariba in quel modo schietto e veritiero. Il suo pubblico mi ha penalizzato. Non ritiro però ciò che ho detto su di lei” ci ha tenuto a puntualizzare l’ex naufraga “Non mi è piaciuto il suo comportamento perché davanti le telecamere si mostrava in un modo e dietro invece di lei neppure c’era traccia. Si isolava abbastanza”, ha fatto sapere la Cannavò.

Rosaria Cannavò contro Miryea Stabile

Durante la sua breve esperienza in Honduras per L’Isola dei Famosi 2021, l’ex naufraga Rosaria Cannavò si è scontrata anche con l’ex Pupa Miryea Stabile e Manuela Ferrera. “A livello di strategia di gioco si è comportata come una banderuola. Nel momento in cui veniva attaccata si faceva forte perché avvertiva un senso di protezione dai naufraghi più forti come Andrea Cerioli. Molto spesso si è inventata delle cose“, ha detto la ragazza.

Quest’ultima, inoltre, ha fatto sapere che le ha dato della falsa per difendersi dall’accusa che lei stessa le aveva rivolto. Per lei almeno è stata sincera dicendo a Miryea quello che pensava. “Gli altri invece le hanno parlato dietro. Per me Manuela rappresenta ad oggi un punto interrogativo. Sono rimasta basita del fatto che lei avesse detto che io e Gilles avevamo fatto una passeggiata di tre ore. Se non ci fossero state le telecamere la mia reazione sarebbe stata peggiore. La sua è stata una mossa poco astuta”, ha concluso la giovane.