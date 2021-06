Andrea Zenga ha un piccolo problema di salute: “Sono a chiazze”

Piccolo problema di salute per Andrea Zenga

Approfittando dell’assenza della fidanzata Rosalinda Cannavò che è andata a Napoli, Andrea Zenga si è recato a Osimo per stare con la sua famiglia. Nelle ultime ore l’ex gieffino, attraverso delle Stories sul suo account Instagram h apostato delle foto che lo mostrano al mare in compagnia di amici. Il giorno dopo, però, per il ragazzo è andata diversamente.

Oltre a non poter scendere in spiaggia per il troppo vento, l’agente immobiliare a confessato ai follower di aver avuto un piccolo problema di salute. In poche parole il giovane ha riferito di essersi preso un eczema. Quindi si è recato immediatamente in farmacia per acquistare i medicinali necessari per curarsi.

“Eccomi ragazzi…Sono di rientro dalla farmacia…Ho idea che ho sottovalutato il sole di oggi…e mi è venuto un po’ di eritema…Sono un po’ a chiazze…”, ha fatto sapere il figlio dell’ex portiere dell’Inter. Andiamo a vedere nel dettaglio cos’altro gli è successo.

L’ex gieffino ha un eczema: corre in farmacia per curarsi

Sempre su Instagram, Andrea Zenga ha voluto rassicurare tutti coloro che lo seguono sul social network. Questo eczema gli è venuto perché si è esposto troppo tempo al sole. L’ex inquilino della casa del Grande Fratello Vip 5 ha detto anche che ogni tanto deve mettersi una crea specifica per evitare che la situazione degeneri.

“Niente di grave…Però un po’ di crema sono costretto a metterla nelle prossime ore…”, ha riferito il fidanzato di Rosalinda Cannavò. Come era prevedibile, i suoi follower si sono precipitati sul suo canale per avere delle informazioni più dettagliate.

Andrea Zenga ironizza sulla fidanzata Rosalinda Cannavò

Nonostante il problema di salute, Andrea Zenga su Instagram ha voluto ironizzare sulla compagna Rosalinda Cannavò. In poche parole l’ex gieffino ha detto che crede assolutamente alla ‘gufate’ della 28enne siciliana visto la giornata brutta che si è manifestata ad Osimo. “C’è un vento pazzesco…Oggi le gufate di Rosalinda hanno funzionato…Vento e freddo…”, ha concluso il figlio di Walter Zenga. Nonostante il tutto il ragazzo non si è di certo perso d’animo.