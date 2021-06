Isolde Kostner vuota il sacco su L’Isola dei Famosi: “La redazione istigava”

Isolde Kostner protagonista dell’Isola dei Famosi 15

In 15 edizioni de L’isola dei Famosi non c’era mai stata una campionessa di sci come concorrente. Isolde Kostner quest’anno è stata l’eccezione. La sua avventura in Honduras l’ha iniziata in punta di piedi e spesso la naufraga era silenziosa. Ma col passare dei giorni ha uscito fuori il suo carattere mostrandosi una vera leader. Questo suo temperamento l’ha portata quasi ad un passo dalla finalissima.

Recentemente intervistata da Il Corriere del Veneto, la sportiva ha riferito che la cosa che più le è mancata, cibo a parte, è stato un asciugamano: “Dovevamo sempre lavarci nelle ore più calde se volevamo asciugarci, i primi tempi avrei troppo voluto un asciugamano“. Poi chiamata a dare una votazione all’esperienza al reality, la donna ha dato un sette al programma ed un nove alla natura: “Non 10, perché ho sofferto molta fame”.

Isolde Kostner su L’Isola dei Famosi: “La redazione istigava”

Intervistata da Il Corriere del Veneto, l’ex naufraga dell’Isola dei Famosi 15 Isolde Kostner ha parlato anche della redazione del reality show di Canale 5 condotto da Ilary Blasi. Nello specifico, la sportiva ha detto che gli autori istigavano.

“Ho avuto spesso l’impressione che la redazione avesse interesse a istigare o riportare in auge le discussioni che si erano smorzate, facendo riascoltare i vari confessionali per dare slancio alla diretta. Sapevo che stavo partecipando a un gioco con regole precise che ho imparato abbastanza in fretta e questo faceva sì che la trasmissione non fosse mai noiosa“, ha fatto sapere la donna.

Le parole al miele per Ignazio Moser

Sempre nel corso della lunga intervista per Il Corriere del Veneto, Isolde Kostner ha parlato dei due naufraghi a cui si è più legata di più. Si tratta del comico Roberto Ciufoli e dell’ex ciclista trentino Ignazio Moser.

“Ignazio Moser? Non credo che ad accomunarci sia stato il Trentino-Alto Adige, quanto essere stati entrambi atleti. Lui ha gareggiato come ciclista professionista fino a 24 anni e questo ci ha legato. Come sportivi abbiamo carattere e forma mentis simile: ci siamo sintonizzati subito. Se fosse entrato subito avrebbe avuto grosse possibilità: è un vincitore, ha grinta e lo ha dimostrato anche rifiutandosi di fare a Cecilia Rodriguez la proposta di matrimonio spinta dalla redazione. Pur avendo una fidanzata molto famosa ha preferito tenerlo come momento privato e questo mi piace”, ha concluso la donna.