Francesca Lodo svela cosa pensa davvero di Ilary Blasi: ” Ci siamo riviste dopo 16 anni e…”

Francesca Lodo si confessa a SuoerGuida Tv

Senza ombra di dubbio una delle protagoniste femminili della 15esima edizione de L’Isola dei Famosi è stata Francesca Lodo. La soubrette sarda recentemente ha concesso una lunga intervista al portale web SuperGuida Tv dove è tornata a parlare del reality show di Canale 5 condotto da Ilary Blasi che le ha dato la possibilità di ritornare sul piccolo schermo dopo oltre un decennio di assenza.

“Ho scelto di partecipare perché volevo darmi un’altra opportunità considerando che da 12 anni avevo abbandonato l’idea di fare ancora televisione. Era da un po’ che mi stavano corteggiando e così ho deciso di accettare”, ha detto l’ex Letterina di Passaparola.

Le parole al miele per Ilary Blasi

E parlando della padrona di casa Ilary Blasi, con cui nel 2002 ha condiviso il debutto sul piccolo schermo nelle vesti di Letterina di Passaparola, ha speso delle parole al miele. Ricordiamo che nel game show condotto da Gerry Scotti sono uscito volti come: Alessia Ventura, Alessia Fabiani, Elisa Triani, Vincenza Cacace, Ludmilla Radchenko ed anche Silvia Toffanin.

“Cos’è stato ritrovare Ilary Blasi dopo così tanti anni? E’ stato bello. Ilary è sempre molto simpatica come lo era da ragazza. E’ diventata una grande professionista e sono stata felice di aver partecipato al reality proprio quando lei ha avuto l’opportunità di condurlo. Quando ci siamo viste ci siamo abbracciate. Non ci vedevamo da 16 anni ed è stato emozionante rivederla. Ha saputo condurre quest’Isola mettendoci quel sarcasmo tipico dei romani. Spero che venga riconfermata anche per la prossima edizione”, ha detto la soubrette sarda.

Francesca Lodo sull’Isola: “Ho pensato di mollare”

Nel corso della lunga intervista per il sito SuperGuida Tv, Francesca Lodo ha confessato al giornalista che in Honduras ha pensato più volte di molare il gioco e lasciare L’Isola dei Famosi 2021.

“C’è stato un momento in cui ho pensato di mollare. La fame mi ha tirato un brutto scherzo. Per giorni ho fatto degli incubi ed ero preoccupata per la mia famiglia. Due o tre volte mi sono svegliata provando uno strano senso di malessere. Poi però sono riuscita a tranquillizzarmi. Ho fatto un tuffo dentro di me e mi sono messa a piangere senza farmi vedere dagli altri. Per due mesi e mezzo non ho mai avuto la possibilità di parlare con un familiare. L’unica sorpresa che mi è stata fatta è stata la lettera di mia madre. Mi sono sentita più sacrificata da questo punto di vista rispetto agli altri”, ha detto la donna.

Mentre sul vincitore Awed, ha detto: “Awed non ha fatto molto per il gruppo ma se fossi un autore lo scritturerei per un programma comico. Avrei voluto però che vincesse Valentina. Sono contenta però che un giovane proveniente dal mondo del web abbia avuto questo riscontro. E’ un bel segnale”.