Andrea Cerioli replica a chi lo accusa di usare Photoshop: “Prima dell’Isola sembravo Magalli” (FOTO)

Andrea Cerioli e i chili persi durante la quarantena

Una volta arrivato in Honduras per partecipare alla 15esima edizione de L’Isola dei Famosi Andrea Cerioli ha rivelato ai suoi compagni d’avventura di aver preso diversi chili durante il periodo di lockdown.

Eppure gran parte degli utenti Twitter si sono scagliati contro l’ex tronista di Uomini e Donne facendo anche bodyshaming. Il naufrago bolognese è stato accusato di aver utilizzato il Photoshop per ritoccare sue foto condivise su Instagram. Addirittura Daniela Martani ha sollevato la vicenda in studio.

Le dichiarazioni dell’ex tronista di Uomini e Donne

Recentemente Andrea Cerioli è intervenuto in una nuova puntata di Casa Chi e in quell’occasione l’ex naufrago de l’Isola dei Famosi 2021 ha replicato a dovere a chi lo accusa di esagerare con l’effetto di filtri e Photoshop sulle sue foto postate sui social. “Ho letto di tutto, è vero sono ingrassato, ho preso davvero 15 kg nell’ultimo anno. Io ho fatto la quarantena come andava fatta. Palestre chiuse e ho mangiato come un bisonte, non mi aspettavo di fare l’Isola dei Famosi e mi sono detto che volevo godermi la vita. Non ero pronto perché mi hanno chiamato all’ultimo. Ho solo perso 2 kg in qualche giorno per non sembrare proprio Magalli, ma più o meno sembravo lui”, ha fatto sapere l’ex tronista.

Poi quest’ultimo ha detto che fino al 2020 era sempre quello di Temptation Island, quindi in forma e magro. Si allenava e faceva una vita sana. “Poi, l’ultimo anno mi sono sballato, mi sono divertito, ho mangiato e sono arrivato all’Isola grasso. E poi leggo ‘sei tutto photoshoppato’. Ho preso 15 kg. Se andate a prendere le foto del 2017… in quel periodo mi allenavo. Poi ho preso 15 kg, ora sono magro. Poi mi sono rivisto in video peggio che dal vivo. Mi sono visto ed ho detto ‘bel tritone’. Ho perso 22 chili. Sono partito che ero 82 e mezzo e adesso sono 60 chili”, ha asserito l’ex gieffino.

Andrea Cerioli e le accuse di Daniela Martani

Qualche settimana fa l’ex naufraga Daniela Martani ha puntato il dito contro il compagno d’avventura Andrea Cerioli accusandolo di utilizzare il Photoshop per ritoccare sue foto di Instagram.

“Volevo dirti che potevi farlo. Dovevi rasati senza pensarci troppo. Tanto poi potevi ritoccare le foto come hai fatto fino ad adesso per mostrare degli addominali che non hai. Potevi metterti i capelli finti”, ha detto la donna.