Rosalinda Cannavò al centro di una polemica: “Noi donne non siamo eccezionali alla guida” (VIDEO)

Rosalinda Cannavò al centro delle polemiche: il motivo

Ebbene sì, l’ex gieffina Rosalinda Cannavò nelle ultime ore è finita ancora iuna volta al centro di una polemica. Qualche settimana fa la 28enne messinese che ha trovato l’amore al GF Vip 5, ha confessato di essere andata a pulire casa del compagno Andrea Zenga ed è stata attaccata e accusata di essere una schiava del fidanzato. Nella giornata di domenica l’attrice de L’Onore e il Rispetto è tornata attiva su Instagram per rivelare ai follower il suo viaggio in auto da Torino a Milano.

Nel farlo, però, la ragazza ha detto che le donne per quanto possano sforzarsi non sono eccezionali al volante. Frase che ha sollevato un polverone sui social network, ma in particolare su Twitter. Andiamo a vedere nel dettaglio cosa è accaduto.

Lo sfogo di Rosalinda Cannavò su Instagram

Attraverso delle Stories sul suo account Instagram, l’ex gieffina Rosalinda Cannavò ha parlato del suo recente viaggio in macchina dal capoluogo piemontese fino a Milano, città dove vive insieme al fidanzato Andrea Zenga.

“Ieri sono andata a letto prestissimo, ero cotta. Mi sono fatta Torino Milano da sola e sono sana e salva. Considerate che era un anno che non portavo la macchina. Perché tra il Grande Fratello e il fatto che a Milano io non avevo un mezzo. Andrea non mi faceva guidare il suo. Però giustamente non mi faceva guidare, perché capitelo, parliamoci chiaro, noi donne per quanto possiamo impegnarci non siamo eccezionali alla guida. Però sono arrivata salva a destinazione”, ha riferito la 28enne messinese. (Continua dopo il video)

13 Giugno 2021 Secondo Rosalinda le donne non sono così eccezionali alla guida pic.twitter.com/cwuP34gS09 — Daily Drama 2021 (@dailydrama2021) June 13, 2021

La reazione del popolo del web

Le dichiarazioni di Rosalinda Cannavò su Instagram hanno provocato una serie di polemiche, anche pungenti, su Twitter. Infatti, molti utenti hanno storto il naso alle affermazioni sulle donne, ovvero che quest’ultime non sono brave come gli uomini e guidare.

La fidanzata di Andrea Zenga è stata caricata di offese indicibili solo per aver espresso un suo pensiero. Per tale ragione molti follower dell’attrice siciliana le hanno consigliato di riflettere prima di dire o scrivere delle cose sui social.