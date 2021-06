Pamela Barretta si è fidanzata? Sul web l’insultano: “Chi ti prende, dimagrisci” e lei dà una risposta che spiazza (FOTO)

Pamela Barretta, ex dama di Uomini e Donne, potrebbe essersi fidanzata. A far nascere questo sospetto sono state alcune dichiarazioni fatte dalla dama sul suo profilo Instagram. Tutto è nato nel momento in cui alcuni utenti l’hanno pesantemente insultata.

Lei, allora, per difendersi ha fatto delle confessioni che hanno lasciato intendere di non essere affatto single. Scopriamo nel dettaglio quello che è accaduto e, soprattutto, per quale motivo è stata presa di mira.

Le accuse contro Pamela Barretta

In questi giorni, Pamela è stata accusata da alcuni utenti del web. Queste persone si sono scagliate contro di lei criticando lo stile di vita che fa e insinuando che lei non lavori ma si faccia mantener. A quel punto, allora, lei ha sentito il bisogno di replicare ed ha esortato tutte queste persona a farsi gli affari propri. Lei non va certamente a chiedere soldi a qualcuno e, soprattutto, non mangia a casa di nessuno. Per tale ragione, gli haters dovrebbero riflettere un po’ di più prima di sparare sentenze.

Una volta chiarito questo concetto, però, altri utenti hanno insinuato che Pamela Barretta non sia fidanzata in quanto gli uomini non potrebbero mai fare una storia seria con lei. Tra i vari insulti c’è chi l’ha accusata di essere grassa e di essere una persona poco affidabile per instaurare relazioni durature. La dama ha deciso di re-postare questi contenuti per mostrare ai fan quanto la gente sia cattiva. (Continua dopo le foto)

La dama si è fidanzata?

Nel rispondere a queste critiche, però, Pamela Barretta ha fatto una confessione che ha lasciato intendere che possa essersi fidanzata. Al commento di un hater che ha detto che nessuno potrebbe prendersela in quanto brutta, grassa e con una voce orribile, lei ha risposto dicendo di non aver mai detto di essere single. Nella sua vita, dunque, potrebbe esserci un uomo che, almeno per il momento, preferisce non mostrare.

La donna, infatti, non è voluta intervenire sulla vicenda ed ha lasciato i fan con il fiato sospeso. Il suo scopo, infatti, non era quello di fare confessioni in merito alla sua vita sentimentale quanto, piuttosto, quello di far vedere quanto certe persone siano davvero pessime. Adesso, dunque, non ci resta che attendere per vedere se le insinuazioni fatte fossero solo provocatorie, oppure se avessero un fondo di verità.