Stefano De Martino fa arrabbiare i napoletani: “Sarei voluto nascere a Milano invece di Torre Annunziata“ (VIDEO)

Stefano De Martino al centro di una nuova polemica

Nelle ultime ore Stefano De Martino, che a settembre potrebbe tornare a Mediaset, è finito al centro delle polemiche. In questo caso non c’entra nulla il gossip o presunti flirt che gli affibbiano ogni volta che viene avvistato con una ragazza.

Il conduttore di Stasera Tutto è Possibile ha commentato la partita Italia verso Turchia con i The Jackal, che con lui hanno voluto fare un gioco. Andiamo a vedere nel dettaglio cosa è accaduto.

Il conduttore di Made in Sud fa arrabbiare i napoletani: il motivo

Ospite nel programma dei The Jackal in onda su Rai Play, il gruppo durante la messa in onda della partita dell’Italia contro la Turchia hanno posto dei quesiti a Stefano De Martino. “Noi abbiamo pensato di farti un po’ di domande per conoscerti meglio. Vogliamo fare una cosa particolare con te. Questo è un giochino che si chiama ‘rispondi o posta’. Se vuoi rispondere bene, se non lo vuoi devi pagare un pegno digitale”, hanno detto il gruppo comico napoletano. La prima domanda è: “Se in un elicottero in fiamme ci fossero Maria De Filippi e il direttore di Rai Due che ti offre tre stagioni di un programma, tu chi salvi?“.

A quel punto l’ex marito di Belen Rodriguez ha risposto immediatamente : “Dai salvo Maria“. Poi la seconda domanda ha messo in difficoltà il ballerino: “Hai spesso collaborato con Biagio Izzo, Francesco Paolantoni e Maurizio Casagrande. Chi è il più simpatico tra i tre? Fai una classifica dal più carino al più antipatico“. In questo caso il padrone di caso di Made in Sud era disposto a fare la penitenza ed ha fatto una Storia Instagram: “Sarei voluto nascere a Milano invece di Torre Annunziata“.

Stefano De Martino: le accuse di razzismo sui social

Chi ha seguito la puntata in onda su Rai Play sicuramente si è fatto una bella risata alla battuta di Stefano De Martino. Mentre altri che non hanno visto ‘Europei a Casa The Jackal’ c’è stato anche qualcuno che ha accusato il conduttore di Stasera Tutto è Possibile di razzismo: “Ah pure razzista!“.