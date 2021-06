Andrea Cerioli, la confessione intima: “Una volta sola me lo sono guardato e sembrava un paguro”

Andrea Cerioli rivela cosa ha fatto appena rientrato in Italia

Dopo la sua lunga esperienza da naufrago a L’Isola dei Famosi 2021, l’ex tronista di Uomini e Donne Andrea Cerioli ha rilasciato una lunga intervista a Gabriele Parpiglia. “La prima cosa che ho fatto è stata fumare”, ha detto il fidanzato di Arianna Cirrincione al noto giornalista.

“Non sono Raz Degan 2.0, è stata tosta davvero. Non sono qua a dire che ho fatto l’eroe. Sul serio, non è stato facile“, ha aggiunto l’ex concorrente del Grande Fratello e di Temptation Island non nascondendo le sue difficoltà. Ma andiamo a vedere nel dettaglio cos’altro ha dichiarato il ragazzo bolognese.

L’ex tronista svela un retroscena intimo accaduto in Honduras

Poi il giornalista Gabriele Parpiglia le ha fatto una domanda un po’ più intima. Quindi Andrea Cerioli gli ha risposto in questo modo: “L’istinto sessuale quanto si azzera? Completamente, zero. Una volta sola me lo sono guardato e sembrava un paguro. Ho detto ok, ci vediamo quando rientro. Ti preoccupi anche perché è completamente in stand by”.

L’ex tronista di Uomini e Donne ha confessato anche di aver bevuto tanto il giorno prima di partire per l’Honduras. “A Città del Messico ho vomitato nei bagni e hanno chiamato un medico in quattro lingue; è arrivato è mi ha dato della roba. Sì, è così, sono sincero”, ha confessato l’ex naufrago de L’Isola dei Famosi 15.

Andrea Cerioli non vuole più vedere Brando Giorgi e Daniela Martani

Intervistato da Gabriele Parpiglia, parlando dei suoi compagni di avventura in Honduras, Andrea Cerioli ha fatto anche i nomi di chi non rivedrà mai più dopo questa esperienza. “Brando e la Martani. Loro due zero”, ha asserito il fidanzato di Arianna Cirrincione.

mentre sulla vicenda chili persi, l’ex tronista di Uomini e Donne non ha nulla da nascondere e così ha detto che durante il periodo di lockdown è ingrassato ben 15 chili. “Ho mangiato come un bisonte. Ho perso due o tre chili prima di partire solo per arrivare sull’Isola e non sembrare Magalli”, ha concluso il ragazzo emiliano.